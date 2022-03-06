На Сумщині окупанти зробили "живий щит" з мирних жителів для охорони зенітки С-300

Окупанти розгорнули в одному з сіл Сумської області зенітку С-300

В одному з сіл Охтирського району Сумської області російські окупанти створили "живий щит" з місцевих жителів для охорони своєї зенітно-ракетної системи С-300.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі.

За його словами, 5 березня село було зайняте російськими військовими. Зараз "майже біля кожного двору стоїть російський танк".

"Російська армія створила "живий щит" з жителів села. За нашою інформацією, створений для охорони розгорнутої системи С-300", - написав Живицький.

Він додав, що влада працює над створенням "зелених коридорів" для евакуації місцевого населення з району з усіх небезпечних місць області.

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Довідка. С-300 - зенітно-ракетна система середнього радіусу дії. Залежно від конкретного типу установки і ракет-перехоплювачів максимальна дальність може досягати 150, 200, 300 км.

Як повідомляв Главред, 5 березня війська РФ завдали чергового удару по Охтирці. Гине мирне населення. Багато хто залишився без води, світла та опалення через бомбардування місцевої ТЕС.

Губернатор Сумської області Дмитро Живицький розповів, що багато з місцевих жителів запитують його про те, як можна залишити регіон. За словами Живицького, безпечного шляху немає.