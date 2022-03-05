Відповідь на обстріл Смерчем: під Миколаєвом знищені і поранені сотні загарбників

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Російські окупанти вдарили по українських позиціях біля Миколаєва з реактивної системи залпового вогню Смерч.

Про це повідомив в Telegram голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"По наших позиціях було три залпи з установки Смерч. Всі три повз. У нас троє поранених", - підкреслив він.

Разом з тим глава Миколаївської ОВА повідомив про результативні дії ЗСУ у відповідь.

"У відповідь ми здійснили один залп. Разом у орків - 300 поранених і 70 загиблих. Ось різниця між якістю наших військ. Не переоцінюйте їх!"- додав Кім.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області українські захисники збили три ворожих вертольоти і захопили військову техніку противника.

Керівник Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомляє, що робочу техніку зараз переганяють по місту, а мирним жителям не варто панікувати.