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РФ наростила сили, щоб витіснити ЗСУ з Курщини: генерал назвав проблеми армії РФ

Альона Вороніна
16 вересня 2024, 04:30
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Українські військові ведуть на Курщині мобільні дії, а росіяни у таких умовах не можуть розібратися, де свої, а де чужі.
Российские военные, Игорь Романенко
РФ наростила сили, щоб витіснити ЗСУ з Курщини/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, Главред

Країна-агресорка Росія суттєво наростила свої сили, щоб витіснити українських військових з Курської області. РФ зібрала для цього угруповання численністю 40 тисяч осіб. Проте російські окупанти діють нераціонально на цьому напрямку, тому для витіснення українських воїнів їм потрібно 80-100 тисяч осіб.

Крім цього, у загарбників виникають проблеми із завданням ударів по ЗСУ, адже вони не можуть розібратися, "де свої, а де чужі". Про це сказав ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко, повідомляє OBOZ.UA.

За словами Романенка, російські окупанти справді перекинули на Курщину сили з українського фронту.

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"Щоб бути переконливими, вони організували наступ із трьох сторін, зайшли із півночі, із заходу та з південного сходу. За оцінками західних експертів, для успішної операції їм було необхідне угруповання від 30 тисяч, вони ж зібрали угруповання військ чисельністю близько 40 тисяч. Це багато", – сказав Романенко.

Він зазначив, що загарбники завели в Курську область елітні частини, зокрема морську піхоту та повітряно-десантні частини. Проте, за словами Романенка, окупантам буде недостатньо сил, які вони задіяли, щоб витіснити ЗСУ.

"Противник суттєво наростив свої сили для витіснення ЗСУ, але щоб виконати це завдання, за оцінками західних аналітиків, їм буде потрібно угруповання 80-100 тисяч. Проте на окремих напрямках на Курщині російська армія просунулася, десь захопили наших полонених у великій кількості. До того ж, бойові дії стали дуже інтенсивними", – сказав генерал-лейтенант.

У той же час він зазначив, що українські військові ведуть мобільну оборону. А росіяни, які звикли вести традиційну оборону (окопи, ДОТи тощо) не можуть ефективно відбиватися, адже часто не можуть розібратися, де свої, а де чужі.

Хто такий Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Операція в Курській області – останні новини

Раніше повідомлялося, що у ЗСУ говорять про нову операцію у РФ. ЗСУ прорвали кордон у новому місці в Курській області, тривають бої в Глушківському районі.

Також повідомлялося, що операція на Курщині набирає обертів – ЗСУ впевнено просуваються до нових рубежів. Попри посилення тиску зі сторони ворога у спробах повернути території РФ, ЗСУ вдається йти вперед і займати нові території.

Нагадаємо, мешканці Курської області здають кадирівців, техніку і склади силам ЗСУ. Росіяни почали втрачати віру, що так звана "СВО" йде за планом, тому йдуть на співпрацю з Силами Оборони України.

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