Бронеколони пішли на штурм: ЗСУ прорвали кордон РФ на новому напрямку – ЗМІ

Українські сили "досягли південної околиці Веселого і практично взяли його під контроль", пише Forbes.

https://glavred.net/world/bronekolonny-poshli-na-shturm-vsu-prorvali-granicu-rf-na-novom-napravlenii-smi-10597343.html Посилання скопійоване

ЗСУ наступають у Курській області / Колаж: Главред, Фото: Facebook/36obmp, 501 ОБМП

У четвер українські сили прорвали кордон біля села Новий Путь Курської області і на бронетехніці швидко просунулися в бік найближчого населеного пункту Веселе.

Потім українські сили "досягли південної околиці Веселого і практично взяли його під контроль", пише Forbes, наводячи свідчення Українського центру оборонних стратегій.

Також наголошується, що не пізніше суботи українські танки увійшли до Веселого, а військовий літак ЗСУ скинув керовану за супутником плануючу бомбу на ймовірне місце розташування російських військ у будівлі в центрі Веселого, зрівнявши її із землею.

відео дня

За повідомленнями, російський гарнізон навколо Веселого містить велику кількість погано навчених молодих призовників, які були призвані всього на рік військової служби. Зазначається, що цей фактор є однією з причин, через яку українцям вдалося так швидко просунутися цією віссю.

Водночас не виключається, що для відбиття української атаки росіяни можуть перекинути на нове місце прориву деякі більш підготовлені повітряно-десантні війська, щоб стримати український наступ.

Зазначається, що на відеозаписах про новий прорив у Курській області четверга, схоже, зображені броньовані вантажівки Kirpi турецького виробництва, які популярні серед української морської піхоти. Зокрема, 36-та бригада морської піхоти бере участь в основних боях на схід від Курська, тож можливо, цей підрозділ також стоїть за вторгненням у Веселе.

Журналісти додають, що в гарнізоні РФ у Веселому багато молодих призовників, при цьому українці, схоже, є загартованими в боях добровольцями, яких підтримують танки, безпілотники та військові літаки. "Наші контакти оцінюють ситуацію як серйозну", - зазначив один російський блогер.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Операція в Курській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що на Курщині підірвали розташування армії РФ разом із росіянами. Про успішну атаку розповіли бійці підрозділу "Khorne Group" 116-ї окремої механізованої бригади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Курщині розгромили частини "елітних" військ РФ. Спроба росіян прорвати оборонні позиції ЗСУ виявилася провальною.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ потужно просунулися в Курській області. Про це сказав Володимир Зеленський. Українські військові взяли під контроль ще два населених пункти.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред