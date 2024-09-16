РФ перекинула на Курщину майже 40 тисяч солдатів: чи змінять вони ситуацію - FT

Спочатку Москва покладалася на прикордонні війська та призовників, намагаючись стримати операцію ЗСУ в Курській області.

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РФ перекинула на Курщину майже 40 тисяч солдатів / колаж: Главред, фото: flickr, скрін із ISW

Незважаючи на незручну ситуацію, пов'язану з операцією ЗСУ в Курській області, Володимир Путін не вважав за потрібне вивести свої найбільш підготовлені штурмові сили з Донецької області. Але це доведеться зробити, щоб спробувати досягти успіху. Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що спочатку Москва покладалася на прикордонні війська та призовників, намагаючись стримати операцію України, а потім посилила їх більш боєздатними підрозділами.

"Крім кількох бригад морської піхоти, ми не привезли туди жодних добрих нових резервів. Ми їх наскребли звідусіль", - сказала людина, близька до російського військового істеблішменту. відео дня

Видання наголошує, що керівництво України все ще сподівається, що Росії, зрештою, доведеться відвести додаткові війська зі східного фронту.

Високопоставлений представник української військової розвідки заявив, що Росія вже направила 38 тисяч осіб, включаючи штурмові бригади, перекинуті з півдня України, але контратака "все ще не була великомасштабною".

Але Москві потрібно буде відправити більше своїх загартованих у боях штурмових бригад, щоб досягти чогось більшого, ніж "тактичні" успіхи, додав чиновник.

Представник українського оборонного відомства заявив, що Україна не планує займати нові території в Курській області, а натомість працює над зміцненням та захистом своїх флангів. За його словами, Курська операція завжди планувалась таким чином, щоб забезпечити українським військам можливість швидкого відступу у разі загострення ситуації.

"Українські війська здобули тактичну перемогу, яка підняла бойовий дух, коли вони захопили близько 1200 кв. км російської території після раптового нападу 6 серпня. Операція допомогла відновити деяку віру у наступальний потенціал України, змінивши трактування війни", - додали в Financial Times.

Що відомо про Financial Times? Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Операція ЗСУ в Курській області - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські сили просунулися в Глушківському районі Курської області та продовжують наступальні операції на південній околиці Веселого, поблизу Нового Путі і Медвежого.

Моніторингова група DeepState повідомляла, що під час Курської операції, яку проводять Сили оборони України на території Росії, українські підрозділи звільнили кілька населених пунктів. ЗСУ взяли під контроль села Дурівка та Вітряне.

В той же час, Інститут вивчення війни зауважив, що у Курській області армія РФ почала контрнаступ, але поки що не спостерігається бойових дій, які б свідчили, що росіяни почали масштабну операцію для повного витіснення ЗСУ із захоплених районів.

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