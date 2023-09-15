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У РФ - великі проблеми: в ISW розповіли, що означає знищення С-400 в Криму

Анна Ярославська
15 вересня 2023, 07:30 оновлено 15 вересня, 07:43
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Українські сили завдали удару по радару і антенам системи С-400 за допомогою дронів, а також завдали удару по пускових комплексах двома ракетами "Нептун".

Вибух в Євпаторії, військові РФ
У РФ - великі проблеми з ППО в Криму / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН

У тимчасово окупованому Криму у російських загарбників відбуваються систематичні тактичні збої в роботі протиповітряної оборони. Про це свідчить знищення 14 вересня російського комплексу протиповітряної оборони С-400 "Тріумф". До такого висновку прийшли аналітики Інституту вивчення війни.

"Українські сили завдали удару по радару і антенам системи С-400 за допомогою дронів, а також завдали удару по пускових комплексах двома крилатими ракетами "Нептун", - йдеться у звіті ISW.

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Аналітики зазначають, що в цьому районі не так давно росіяни розгорнули батарею С-400. Зокрема, така система була розміщена в місці удару.

При цьому в Міністерстві оборони РФ заявили, що в ході атаки 14 вересня російські засоби ППО нібито перехопили 11 українських безпілотників над Кримом, але не згадали про будь-які українські ракетні удари.

Ураження вже другого комплексу С-400 в Криму за останні тижні свідчить про проблеми російських окупантів на півострові.

"Цей удар свідчить про те, що російські війська були не готові до перехоплення ракет за допомогою цієї системи або не змогли це зробити. 23 серпня українські війська завдали удару по російській системі ППО С-400 біля Оленівки в Криму (117 км на північний захід від Севастополя), а другий український удар по значній російській системі ППО за останні тижні вказує на те, що такі тактичні невдачі можуть відображати більш широку системну проблему з російською ППО в окупованому Криму", – йдеться у звіті ISW.

Вибухи в Криму

В Євпаторії рано вранці 14 вересня пролунали вибухи. Кримський міст перекривали на кілька годин.

Місцеві жителі повідомляли, що під Євпаторію прилетіли безпілотні літальні апарати. Вони стверджували, що дрони, ймовірно, влучили в російську установку ППО.

Пізніше Центр стратегічних комунікацій ЗСУ повідомив, що вранці українські військові завдали удару по місцю розташування ворожих ракетних комплексів "земля-повітря" у тимчасово окупованому Криму. Повідомлялося, що був знищений російський комплекс протиповітряної оборони С-400 "Тріумф".

Вночі 13 вересня у Севастополі гриміли потужні вибухи - окупаційна влада міста заявила про ракетний удар і потужну пожежу на судноремонтному заводі.

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що в окупованому Севастополі в результаті нічної атаки був вражений великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ.

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Євпаторія новини Криму війна Росії та України
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