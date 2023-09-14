'Осліпити війська РФ': Світан розповів, як ЗСУ проводять зачистку у Криму

Безпілотники були спрямовані на військову частину у Євпаторії, оскільки там серйозні системи радіотехнічного стеження та склади боєприпасів.

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Світан розповів про вибухи в Криму / колаж: Главред, фото: Telegram "Крымский ветер", скріншот: відео

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан відреагував на чергову "бавовну" у Криму та розповів, що зараз на півострові відбувається зачистка від систем стеження противника.

Світан в інтерв'ю для 24 каналу зазначив, що в Євпаторії розташований один із підрозділів полку російської радіотехнічної розвідки. Безпілотники були спрямовані на військову частину, оскільки там серйозні системи радіотехнічного стеження та склади боєприпасів.

За словами військового експерта, такі полки та їхні підрозділи розкидані по всьому західному та південно-західному узбережжю Криму. Нині це першочергова ціль, щоб "осліпити" російські війська в Криму, а потім завдавати ударів - там понад 150 військових об'єктів, включно з Кримським мостом.

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Він вважає, що після того, як будуть навчені екіпажі та прокладені маршрути або знищена більша кількість засобів стеження атак побільшає, а також зросте їхня потужність.

Полковник запасу пояснив, що удари наразі завдаються по "очах" та "вухах" окупаційних військ, а потім будуть серйозні атаки на стаціонарні об'єкти, зокрема ракетами.

"Зараз йде, я б так сказав, зачистка Криму від систем стеження", - заявив Світан.

Адже, додав військовий експерт, спершу треба "осліпити" противника, щоб він не міг збивати ракети, яких у нас небагато. Тому потрібно забезпечити стовідсоткове проходження та влучання ракети у точку удару.

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