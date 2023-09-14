Били 'Нептунами' і БПЛА: в Євпаторії знищено російський ЗРК 'Тріумф'

Вночі 14 вересня контррозвідка СБУ і Військово-морські сили провели унікальну операцію біля Євпаторії.

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З-400 "Тріумф" був знищений в Євпаторії / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, соцмережі

В районі тимчасово окупованої Євпаторії в ніч на 14 вересня був знищений російський комплекс протиповітряної оборони С-400 "Тріумф". Про це повідомила низка українських ЗМІ з посиланням на джерела в Службі безпеки України.

Вночі контррозвідка СБУ і Військово-морські сили провели унікальну операцію біля Євпаторії, знищивши комплекс "Тріумф", вартістю $ 1,2 млрд. По цілі відпрацювали безпілотники і ракети "Нептун", пише LIGA.net.

Спочатку безпілотники вдарили по радарах і антенах, позбавивши комплекс "очей", а після виведення з ладу радіолокаційних станцій, два "Нептуна" прилетіли в пускові установки С-400 "Тріумф".

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В СБУ пообіцяли нові "сюрпризи" для росіян в Криму.

Пізніше Центр стратегічних комунікацій ЗСУ повідомив, що вранці українські військові завдали удару за місцем розташування ворожих ракетних комплексів "земля-повітря" у тимчасово окупованому Криму.

С-400 "Тріумф" - що про нього відомо

С-400 "Тріумф" - це російський зенітний ракетний комплекс (ЗРК) нового покоління. Створений для ураження літаків-розвідників, літаків стратегічної й тактичної авіації, тактичних, оперативно-тактичних балістичних ракет, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей, установників перешкод, літаків радіолокаційного дозору і наведення та інших.

Зазначимо, що ці системи росіяни застосовують не лише як протиповітряну оборону, а й для обстрілів України. Оскільки C-400 не призначені для наземних ударів, вони надзвичайно неточні та руйнівні.

Вибухи в Криму

В Євпаторії (тимчасово окупований Крим) рано вранці 14 вересня пролунали вибухи. Кримський міст перекривали на кілька годин.

Місцеві жителі повідомляли, що під Євпаторію прилетіли безпілотні літальні апарати. Вони стверджували, що дрони, ймовірно, влучили в російську установку ППО.

Вночі 13 вересня у Севастополі гриміли потужні вибухи - окупаційна влада міста заявила про ракетний удар і потужну пожежу на судноремонтному заводі.

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що в окупованому Севастополі в результаті нічної атаки був вражений великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ.

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