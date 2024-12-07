У РФ великі проблеми: ГУР уразило третину об'єктів, які постачають паливо

ГУР пошкодило нафтопереробні заводи РФ, які заправляють російську військову техніку.

https://glavred.net/ukraine/u-rf-bolshie-problemy-gur-porazilo-tret-obektov-kotorye-postavlyayut-toplivo-10620608.html Посилання скопійоване

Удари по РФ / колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

Ключові тези:

Третина об'єктів паливного сектору РФ пошкоджена

Це сталось внаслідок спецоперацій ГУР

Ворог відчуває наслідки атак та санкцій

Третина об'єктів паливного сектору країни-агресора РФ уражена або пошкоджена внаслідок спецоперацій українських захисників. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю ЦПД.

За його словами, йдеться про об'єкти, які постачають паливо окупаційним військам.

відео дня

"Є статистика, є відкриті дані. Третина (об'єктів в РФ, - ред.) тою чи іншою мірою пошкоджено-уражено. Є проблеми великі з відновленням, тому що мова йде про імпортне обладнання, враховуючи санкції, з постачанням цього обладнання є великі проблеми", - наголосив він.

Юсов також нагадав про обмеження імпорту паливно-мастильних матеріалів в РФ, що свідчить, що ворог відчуває наслідки атак та санкцій.

Він додав, що говорячи про атаки, йдеться не про цивільні об'єкти.

"Мова йде про нафтопереробні заводи, які заправляють російську військову техніку, продають нафтопродукти і фінансують агресію проти України", - підсумував представник ГУР.

НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари по території РФ - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 7 грудня морські безпілотники підрозділу Військово-морських сил ЗСУ вдарили по газових платформах, захоплених російськими окупантами у Криму.

Також у ніч на суботу, 7 грудня, місто Майкоп, столиця Республіки Адигея, зазнало атаки дронів. Ймовірною ціллю атаки міг бути аеродром "Ханська", розташований за 410 км від лінії фронту. Місцеві жителі повідомляють, що поблизу аеродрому пролунали щонайменше два потужних вибухи.

Крім того, 6 грудня в Керчі у тимчасово окупованому Криму також прогриміли вибухи. Місцеві жителі чули звуки вибухів в районі суднобудівного заводу, також вони бачили заграву в мікрорайоні Аршинцеве. Повідомлялось про нібито спробу прориву українських морських дронів у Керченській протоці.

Читайте також:

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред