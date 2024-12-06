В окупованій Керчі прогриміли вибухи: окупанти скиглять про атаку дронів

Місцеві жителі чули вибухи в районі суднобудівного заводу, також вони бачили заграву в мікрорайоні Аршинцеве.

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В окупованій Керчі прогриміли вибухи/ колаж: Главред, Фото: скрін, Pixabay

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В окупованій Керчі місцеві жителі чули вибухи в районі суднобудівного заводу

Також вони бачили заграву в мікрорайоні Аршинцеве

В російському міноборони скаржаться на атаку дронів і безекіпажних катерів

В Керчі у тимчасово окупованому Криму вранці у п’ятницю, 6 грудня, прогриміли вибухи. Місцеві жителі чули звуки вибухів в районі суднобудівного заводу, також вони бачили заграву в мікрорайоні Аршинцеве.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер". Також повідомляється про нібито спробу прориву українських морських дронів у Керченській протоці.

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"У Керчі гримить у районі суднобудівного заводу "Залив" і якусь заграву видно в Аршинцевому. Як повідомляють підписники, у Керченській протоці здійснюють прорив українські морські дрони. Z-військові намагаються їх знищити з моря, з берега та з повітря", – йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

При цьому в Міноборони країни-агресорки Росії скаржаться, що станом на 06:00 ранку за київським часом (07:00 за московським) над Кримом нібито був збитий один дрон. Також в російському міноборони кажуть, нібито російські окупанти "знищили два українські безекіпажні катери, які прямували курсом до Кримського півострова".

Вибухи у Криму – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що ГУР уразило ще три РЛС окупантів у Криму – стали відомі подробиці. Українські воїни уразили одну радіолокаційну станцію "Каста-2е2" і дві РЛС "Подльот".

Нагадаємо, у Forbes дізналися деталі удару по цілях РФ у Криму. Як пише Forbes, під час обстрілу 29 листопада використовували різноманітну комбінацію боєприпасів. Зокрема, використовували крилаті ракети Storm Shadow, зенітно-ракетні комплекси C-200, переобладнані на далекобійну зброю класу "земля-земля", ударні безпілотники ГУР, а також балістичні ракети невстановленого типу, пише видання.

Також раніше військовий аналітик і колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес сказав, хто може знищити Кримський міст. ЗСУ роблять так, щоб Росія не могла використовувати Крим у військових цілях.

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