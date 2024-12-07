Повний розгром: ЗСУ 'обнулили' кілька штурмових груп РФ в районі Курахового

Крім особового складу, десантники спалили 2 ворожі бронемашини.

https://glavred.net/ukraine/polnyy-razgrom-vsu-obnulili-neskolko-shturmovyh-grupp-rf-v-rayone-kurahovo-10620599.html Посилання скопійоване

ЗСУ ліквідували окупантів на Курахівському напрямку / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Основне:

Десантники виявили штурмову групу РФ на Курахівському напрямку

ЗСУ ліквідували 27 російських загарбників

Українські десантники знищили кілька штурмових груп окупантів на Курахівському напрямку. Про це повідомляють Десантно-штурмові війська ЗСУ у Telegram.

У повідомленні йдеться, що ЗСУ вдалось ліквідувати 27 російських загарбників, ще 12 — були поранені.

відео дня

Крім особового складу, десантники спалили 2 ворожі бронемашини.

"Таврійські десантники провели черговий обряд "обнулєнія" для окупантів на Курахівському напрямку фронту. Вчасно виявлені нашими дронами російські штурмові групи були знищені прицільним вогнем артилерії і ударних дронів.", - пишуть у ДШВ.

Що відомо про Курахове? / Інфографіка: Главред

Десантники підкреслили, що скалічені тіла "одноразових російських штурмовиків, яких вже ніхто не витягне з поля бою — найкраща ілюстрація того, що "спецоперація" Путіна йде за планом".

Дивіться відео, на якому показано, як працюють українські десантники

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, російська окупаційна армія захопила чотири населені пункти в Донецькій області. За словами аналітиків моніторингового каналу DeepState, росіяни окупували Новопустинку, Старі Терни, Іллінку, Новодмитрівку в Донецькій області.

Колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що нині ситуація на фронті є вкрай складною, вже найближчими днями Куп'янськ, що на Харківщині, може вдруге відчути окупацію.

Водночас Сили оборони України продовжують проводити операцію в Курській області. Командир відділення 24-го штурмового батальйону Айдар Станіслав Бунятов на позивний "Осман" повідомив, що ворог активізувався та пробував провести штурми.

Читайте також:

Що таке Десантно-штурмові війська Збройних сил України? Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред