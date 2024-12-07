Повний розгром: ЗСУ 'обнулили' кілька штурмових груп РФ в районі Курахового

Основне:
- Десантники виявили штурмову групу РФ на Курахівському напрямку
- ЗСУ ліквідували 27 російських загарбників
Українські десантники знищили кілька штурмових груп окупантів на Курахівському напрямку. Про це повідомляють Десантно-штурмові війська ЗСУ у Telegram.
У повідомленні йдеться, що ЗСУ вдалось ліквідувати 27 російських загарбників, ще 12 — були поранені.
Крім особового складу, десантники спалили 2 ворожі бронемашини.
"Таврійські десантники провели черговий обряд "обнулєнія" для окупантів на Курахівському напрямку фронту. Вчасно виявлені нашими дронами російські штурмові групи були знищені прицільним вогнем артилерії і ударних дронів.", - пишуть у ДШВ.
Десантники підкреслили, що скалічені тіла "одноразових російських штурмовиків, яких вже ніхто не витягне з поля бою — найкраща ілюстрація того, що "спецоперація" Путіна йде за планом".
Дивіться відео, на якому показано, як працюють українські десантники
Ситуація на фронті - останні новини
Як писав Главред, російська окупаційна армія захопила чотири населені пункти в Донецькій області. За словами аналітиків моніторингового каналу DeepState, росіяни окупували Новопустинку, Старі Терни, Іллінку, Новодмитрівку в Донецькій області.
Колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що нині ситуація на фронті є вкрай складною, вже найближчими днями Куп'янськ, що на Харківщині, може вдруге відчути окупацію.
Водночас Сили оборони України продовжують проводити операцію в Курській області. Командир відділення 24-го штурмового батальйону Айдар Станіслав Бунятов на позивний "Осман" повідомив, що ворог активізувався та пробував провести штурми.
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Що таке Десантно-штурмові війська Збройних сил України?
Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.
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