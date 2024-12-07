Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Повний розгром: ЗСУ "обнулили" кілька штурмових груп РФ в районі Курахового

Маріна Фурман
7 грудня 2024, 15:37
933
Крім особового складу, десантники спалили 2 ворожі бронемашини.
ликвидация оккупантов
ЗСУ ліквідували окупантів на Курахівському напрямку / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Основне:

  • Десантники виявили штурмову групу РФ на Курахівському напрямку
  • ЗСУ ліквідували 27 російських загарбників

Українські десантники знищили кілька штурмових груп окупантів на Курахівському напрямку. Про це повідомляють Десантно-штурмові війська ЗСУ у Telegram.

У повідомленні йдеться, що ЗСУ вдалось ліквідувати 27 російських загарбників, ще 12 — були поранені.

відео дня

Крім особового складу, десантники спалили 2 ворожі бронемашини.

"Таврійські десантники провели черговий обряд "обнулєнія" для окупантів на Курахівському напрямку фронту. Вчасно виявлені нашими дронами російські штурмові групи були знищені прицільним вогнем артилерії і ударних дронів.", - пишуть у ДШВ.

Повний розгром: ЗСУ 'обнулили' кілька штурмових груп РФ в районі Курахового
Що відомо про Курахове? / Інфографіка: Главред

Десантники підкреслили, що скалічені тіла "одноразових російських штурмовиків, яких вже ніхто не витягне з поля бою — найкраща ілюстрація того, що "спецоперація" Путіна йде за планом".

Дивіться відео, на якому показано, як працюють українські десантники

Повний розгром: ЗСУ 'обнулили' кілька штурмових груп РФ в районі Курахового

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, російська окупаційна армія захопила чотири населені пункти в Донецькій області. За словами аналітиків моніторингового каналу DeepState, росіяни окупували Новопустинку, Старі Терни, Іллінку, Новодмитрівку в Донецькій області.

Колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що нині ситуація на фронті є вкрай складною, вже найближчими днями Куп'янськ, що на Харківщині, може вдруге відчути окупацію.

Водночас Сили оборони України продовжують проводити операцію в Курській області. Командир відділення 24-го штурмового батальйону Айдар Станіслав Бунятов на позивний "Осман" повідомив, що ворог активізувався та пробував провести штурми.

Читайте також:

Що таке Десантно-штурмові війська Збройних сил України?

Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ Курахове російські війська бійці ВСУ Десантно-штурмові війська
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Заживо згоріли в машинах": зʼявились страшні подробиці удару РФ по Запоріжжю

"Заживо згоріли в машинах": зʼявились страшні подробиці удару РФ по Запоріжжю

17:58Україна
"Доведеться виводити людей": що буде після втрати Курахового

"Доведеться виводити людей": що буде після втрати Курахового

17:55Україна
До 12 години без світла: експерт озвучив невтішний прогноз для великих міст

До 12 години без світла: експерт озвучив невтішний прогноз для великих міст

16:46Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на 2025 рік: в одного знака зодіаку почнеться період дикого везіння

Гороскоп Таро на 2025 рік: в одного знака зодіаку почнеться період дикого везіння

Карта Deep State онлайн за 7 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

"Це ва-банк": ЗСУ близькі до втрати відразу п'яти міст, - військовий

"Це ва-банк": ЗСУ близькі до втрати відразу п'яти міст, - військовий

Хто власник кота: складна загадка, яку треба розгадати за 5 секунд

Хто власник кота: складна загадка, яку треба розгадати за 5 секунд

Росія атакувала Запоріжжя: горить СТО, багато загиблих та поранених

Росія атакувала Запоріжжя: горить СТО, багато загиблих та поранених

Останні новини

17:58

"Заживо згоріли в машинах": зʼявились страшні подробиці удару РФ по Запоріжжю

17:55

"Доведеться виводити людей": що буде після втрати Курахового

17:12

Розноситиме все вщент: названо найголовніші цілі для дронів-ракет "Пекло"

16:46

До 12 години без світла: експерт озвучив невтішний прогноз для великих міст

16:19

У РФ великі проблеми: ГУР уразило третину об'єктів, які постачають паливо

Мирні переговори можуть розпочати вже 20 січня, війна ризикує затягнутися - ФесенкоМирні переговори можуть розпочати вже 20 січня, війна ризикує затягнутися - Фесенко
16:11

"Не виключаю": Фесенко назвав дату, коли можуть розпочатися офіційні переговори

15:52

"Єдиний компромісний варіант": Фесенко сказав, який сценарій завершення війни розглядає ТрампВідео

15:37

Повний розгром: ЗСУ "обнулили" кілька штурмових груп РФ в районі Курахового

15:31

Втратите щастя та здоров'я: що не можна бажати іншим 8 грудня - прикмети

Реклама
15:30

Загроза окупації Запоріжжя та Херсону: Путін "потирає руки" для торгів - ЦПД

15:13

Комфорт і гігієна: як часто треба прати бюстгальтер - точна відповідь

14:44

Три планети одночасно стали ретроградними: які справи краще відкласти

14:30

Треба знайти леопарда в лісі за 4 секунди: загадка для справжніх "Шерлоків Холмсів"

13:48

Путін на мушці: військовий США розповів, хто може ліквідувати главу Кремля

13:36

Гороскоп Таро на 2025-й для Близнюків: найвдаліші та найприбутковіші місяціВідео

13:34

Повернення українських полонених: омбудсмен виступив із важливою заявою

13:25

На ключовому напрямку загострюється ситуація: ворог вишукує больові точки ЗСУ

13:11

Дашу Астаф'єву запідозрили у вагітності

12:54

Коли в Україну прийде сильне похолодання: синоптик назвала дати

12:44

"З нього нічого не вийде": у Росії опустили популярного коміка-путініста

Реклама
12:37

Дістане аж до Москви: які об'єкти в РФ може знищити ракета-дрон "Пекло"

12:17

Прифронтові райони залишаться без аптек. Експерти б’ють на сполох

11:57

Зробить настрій на свята: що треба зробити, щоб пуансетія рясно зацвіла

11:42

Росіяни активізувалися в Курській області: в ЗСУ заявили про просування ворога

11:34

Гороскоп Таро на 2025 рік: в одного знака зодіаку почнеться період дикого везінняВідео

11:26

Україна отримала другу партію F-16 від Данії: Зеленський зробив важливу заяву

11:06

"Зможемо розробити спільну стратегію щодо України": Шольц зробив заяву після розмови з Трампом

10:55

У столиці російської Адигеї гриміли вибухи: біля аеродромому підіймається дим

10:06

ЗСУ влаштували хитру засідку на Курщині: погромили техніку, взяли ворога в полон

09:27

Морські дрони потужно атакували цілі РФ на газових платформах в Криму: у ВМС показали відеоВідео

09:24

Гороскоп Таро на 2025 рік для Тельців: коли відбудуться великі зміни та буде прибутокВідео

09:24

Карта Deep State онлайн за 7 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

09:06

"Буде заходження в одну точку": як Україна може добити Кримський міст - Світан

08:42

РФ вдарила балістикою по Конотопу, прогриміли два вибухи: подробиці

08:10

Про що таємно домовилися Лукашенко і ПутінПогляд

07:49

Байден розкрив, скільки військових США розгорнуті в Європі для стримування агресії РФ

07:10

Що на малюнку зображено неправильно: треба знайти помилку за 30 секунд

06:10

Про Сирію, біженців і російську інформаційну війнуПогляд

05:47

Гороскоп на завтра 8 грудня: Стрільцям - потужна удача, Тельцям - чудовий день

05:04

Що можна подарувати на Різдво чоловікові: ідеї для будь-якого бюджету

Реклама
04:45

"Це шанс його використати": експерт - про користь для України від перемоги Трампа

04:30

Хто придумав слово "мистецтво", якому менше 200 років: не усі знають відповідьВідео

04:13

"Справжня дорога смерті": лейтенант про суттєве погіршення ситуації у Покровську

04:00

Найкращий варіант для зими: які дрова підійдуть як для камінів, так і для печі

03:30

Мир з територіальними втратами: чи змусять Україну піти на такий крок - Огризко

03:02

Не лише для смаку: навіщо додають сіль у випічку, цікава особливість

02:20

Прогноз погоди на Новий рік 2025: синоптик сказав, чи чекати снігу та морозу

01:42

"Це ва-банк": ЗСУ близькі до втрати відразу п'яти міст, - військовий

01:34

Лондон і Париж можуть відправити війська в Україну: з'явився несподіваний сценарій

00:45

Сікорський ефектно поставив на місце делегацію РФ в ОБСЄ

Новий рік 2025
Які кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рікКому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рік
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти