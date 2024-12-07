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У столиці російської Адигеї гриміли вибухи: біля аеродромому підіймається дим

Даяна Швець
7 грудня 2024, 10:55
141
Місцеві жителі повідомляють, що поблизу аеродрому пролунали щонайменше два потужних вибухи.
В Адигеї прозвучали вибухи
В Адигеї прозвучали вибухи / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Astra

Що відомо:

  • Столицю Республіки Адигея атакували дрони
  • Два вибухи пролунало поблизу аеродрому

У ніч на суботу, 7 грудня, місто Майкоп, столиця Республіки Адигея, зазнало атаки дронів.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

відео дня
У столиці російської Адигеї пролунали потужні вибухи
У столиці російської Адигеї пролунали потужні вибухи / фото: тг-канал Главред

Ймовірною ціллю атаки міг бути аеродром "Ханська", розташований за 410 км від лінії фронту. Місцеві жителі повідомляють, що поблизу аеродрому пролунали щонайменше два потужних вибухи.

Дрон Лютий инфографика
Що відомо про український ударний БпЛА "Лютий" / Инфографика: Главред

Також очевидці помітили стовп диму в небі над мікрорайоном Черемушки.

Telegram-канал Shot заявляє, що над республікою могла працювати ППО. За даними каналу, вибухи було чутно в районі аеродрому, хоча в регіоні не оголошували повітряну тривогу, і офіційна інформація поки не надходила.

Вибухи в Адигеї - шо відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 10 жовтня військовий аеродром "Ханська" біля станиці Ханська, неподалік від Майкопа в республіці Адигея атакували безпілотники. Деталями поділились російські Telegram-канали з посиланням на місцевих мешканців.

Згодом з'явилися нові деталі атаки на військовий аеродром РФ. Стало відомо, що на летовищі перебувало 57 російських бойових і тренувальних літаків та гелікоптерів, включаючи Су-34, Су-35 та Мі-8.

Своєю чергою Генштабу ЗСУ також підтвердив, що українські військові в ніч на 10 жовтня завдали удару по аеродрому "Ханська", зокрема було уражено складу боєприпасів російських окупантів.

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Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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