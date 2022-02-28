Бити ворога з повітря: країни ЄС передадуть Україні 70 Міг-29 і Су-25

ЗСУ отримають МіГи з Польщі

Пілоти Повітряних сил України перебувають у Польщі, де отримують бойові літаки.

Інформацію про це повідомила народний депутат від Слуги народу Галина Третьякова у своєму Facebook.

За її словами, українські військові льотчики отримають винищувачі МіГ-29.

Крім того, Польща також передасть Україні ракети для винищувачів.

"Наші пілоти вже в Польщі - отримують винищувачі МіГ-29 і ракети", - додала Третьякова.

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За даними нардепа Олексія Гончаренка, європейські партнери України прийняли рішення передати для боротьби з агресією РФ бойові літаки МіГ-29 і Су-25.

Він уточнив, що літаки можуть базуватися на території Польщі, звідки можуть виконувати бойові завдання.

Хто передасть Україні бойові літаки:

Болгарія (Міг-29) - 16 шт;

Болгарія ( Су-25) - 14 шт;

Польща (Міг-29) - 28 шт;

Словаччина (Міг-29) - 12 шт.

Раніше Європейський Союз прийняв рішення про постачання в Україну бойових літаків, заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

За його словами, ЄС поставить Україні бойові літаки, а також озброєння та інші матеріали на 500 млн євро.

Війна РФ проти України

Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.