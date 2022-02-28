Росія збідніла на 3 трлн доларів через вторгнення в Україну, але це тільки початок

Росія втратила 3 трлн доларів через вторгнення в Україну / REUTERS

Економіка Росії вже втратила 3 трлн доларів через повномасштабну агресію проти України.

За словами наукового керівника Українського Інституту економічного лідерства Ярослава Романчука, з кожним днем ця сума буде тільки збільшуватися, а дію санкції відчують всі росіяни.

"Не минуло й тижня війни, а її ініціатор, агресор, втратив майже один трильйон доларів. А якщо врахувати радикальне зниження вартості активів, нерухомості, землі, заощаджень, різке погіршення доступу до кредитного ринку і платіжної системи, то втрати перевищать три трильйони доларів", - зазначив експерт.

За словами експерта, тільки початок краху Російської економіки.

читайте такожНейтралітет скасовано: Швейцарія вводить санкції проти РФ і закриває агресору небо"Так проти кого, за що воює Путін? За благополуччя росіян? Бачите самі. Втрати просто лякають. І це тільки початок. Для звичайної людини не буде валюти. Не буде виїзду за кордон. Не буде звичних фінансових послуг і споживчих товарів. Кастрований інтернет. Офіційна ідеологія. Все - в ногу з президентом. Обов'язкові ритуали лояльності. І крапка", - резюмував Романчук.

Реклама

Раніше економіст і фахівець експертної економічної платформи Олег Гетьман повідомив, що за сьогоднішній день росіяни збідніли приблизно в два рази.

"Протягом тижня вони умовно збідніють втричі. Якщо раніше ВВП у них було 1,4 трильйона доларів, то за день він скоротився умовно до 800 мільярдів".

І це, за прогнозом фахівців, лише початок наслідків, які очікують економіку Росії після введених проти неї санкцій від США, Великобританії, ЄС, Канади та ін.

Читайте також: