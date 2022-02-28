Російські БТР, танки і війська скрізь: мер Харкова розповів про страшну ситуацію в місті

Війська Росії / Reuters

Ситуація в Харкові станом на 28 лютого напружена. У місті йдуть бойові дії, окупанти стріляють з "Градів" по житлових масивах.

Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов.

"Ми тримаємося. Харків стоїть і стоятиме. У нас йдуть бойові дії, стріляють з "Градів" по житлових масивах. Щойно в Індустріальному районі по шестиповерховому був залп. До цього у нас був колосальний залп з "Градів" по житловому району в центральній частині міста. Є загиблі і поранені. Частина цивільних людей і військових у лікарнях на операції", - каже мер міста.

Крім того, одним з пострілів окупанти потрапили в машину, в якій їхали сім'я з двома дітьми - вони згоріли живцем.

За словами Терехова, зараз українські військові героїчно б'ються, обороняючи Харків.

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"Сьогодні Харків - героїчне місто, яке разом з іншими містами бореться за незалежність України. А Україна бореться за всю Європу і за весь світ!", - зазначив він.

Також Терехов розповів, що зараз "російські війська скрізь - БТР, танки біля міста".

"Вчора вони прорвалися, наші війська їх з міста витіснили. Зараз вони скупчуються, великі колони знову намагаються прорватися в місто. У місті працює диверсійна група, яка знищується нашими українськими військами. Тому йде справжня війна", - розповів градоначальник.

Жителі міста в основному знаходяться в укриттях.

"Але сьогодні був порівняно мирний день, тиша. Люди з укриттів вийшли набрати води - ми організовуємо підвезення води. Вони цинічно були вбиті. Це вже війна, яка зачіпає всіх, спрямована на знищення населення, на знищення мирних, ні в чому неповинних жителів", - поділився Терехов.

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Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.