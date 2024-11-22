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У Путіна 2 мети: експерт сказав, по чому РФ може ще вдарити міжконтинентальними ракетами

Альона Вороніна
22 листопада 2024, 08:50
712
У Росії є понад 500 різних міжконтинентальних ракет. Путін хоче, щоб Україна виконувала ультимативні вимоги Кремля, і для цього він реалізовує декілька кейсів.
ракета Рубеж, удар по Днепру ракетой Рубеж
Експерт сказав, по чому РФ може ще вдарити міжконтинентальними ракетами/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, росЗМІ, скрін з відео

Коротко:

  • У РФ є понад півтисячі різних міжконтинентальних ракет
  • У Путіна є дві мети, які він переслідує застосуванням таких ракет

У країни-агресорки Росії на складах є приблизно понад 500 одиниць різних міжконтинентальних ракет. Про це розповів колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов, повідомляє ТСН.ua.

Він нагадав, що Україна стала першою країною у світі, проти якої була застосована міжконтинентальна балістична ракета – РФ вдарила такою ракетою по Дніпру вранці у четвер, 21 листопада.

відео дня

"У Росії понад півтисячі ракет, якщо говорити про "Булаву", "Сатану", "Ярс" та інші, які виготовляла Російська Федерація за ці 30 років та які їй дістались у спадок від Радянського Союзу. Тобто більше, ніж достатньо. Йдеться про ракети, які є міжконтинентальними. Вони різного виду базування – наземного, підземного (шахтного), на підводних човнах", – розповів Селезньов.

Він зазначив, що під час удару по Дніпру РФ застосовувала міжконтинентальну ракету без ядерної складової. Експерти дослідять, що саме вона містила. Але така ракета може нести у собі ядерний заряд, і в такому разі наслідки удару можуть бути нищівними.

"В такому випадку все виміряється в кілотоннах та навіть у мегатоннах. Ще зі шкільних років пам’ятаємо, що взаємний ядерний удар призведе до руйнації планети. Руйнація колосальна", – зазначив Селезньов.

По чому ще РФ може вдарити міжконтинентальними ракетами

На запитання про те, якими можуть бути наступні цілі ударів міжконтинентальними ракетами, аналітик зазначив, що для російського диктатора Володимира Путіна важливо, щоб Україна виконувала ультимативні вимоги Кремля, і для цього він реалізовує кілька кейсів.

"Перший кейс: створення блекауту на теренах України, щоб викликати гуманітарну катастрофу. Робить це для того, щоб мільйони українців виїхали з країни на Захід, шукаючи там притулку та порятунку", – сказав військовий експерт.

Другий кейс – це знищення українських військових об’єктів. Селезньов зазначив, що для Путіна важливо зруйнувати військові об’єкти та об’єкти військової інфраструктури.

"Також для ворога важливо зруйнувати наші ключові магістралі та логістичні хаби. Тому цілком ймовірно, що ці ракети будуть поцілювати куди завгодно. Захистити все неможливо. Наприклад, наші дамби на Дніпрі хоча й будувалися у радянські часи, але прямого влучання ракети з ядерним начинням вони не витримають", – сказав Селезньов.

Він висловив думку, що в зоні ризику перебувають всі об`єкти, які підпадають під визначення стратегічних.

Селезньов додав, що перехоплювати міжконтинентальні балістичні ракети здатні системи протиповітряної оборони THAAD. А на нижчих дистанціях, коли боєголовки безпосередньо підлітають до цілей, їх можна збити за допомогою комплексів Patriot, NASAMS, SAMP/T.

Удар по Україні міжконтинентальною ракетою "Орешник" – що відомо

Нагадаємо, вранці 21 листопада РФ запустила міжконтитентальну балістичну ракету. Російські загарбники вранці запустили низку ракет по Україні. Було атаковане місто Дніпро – там були пошкоджені підприємства та критична інфраструктура.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удар РФ міжконтинентальною балістичною ракетою. За його словами, ворог боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. Також він зазначив, що Путін використовує Україну як полігон.

Після удару РФ міжконтинентальною ракетою по Дніпру Путін виступив із терміновим зверненням. За словами російського диктатора, під час ранкової атаки на Дніпро, росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".

У РФ також кажуть, нібито за пів години до пуску "Орешника" РФ надіслала повідомлення США. РФ нібито надіслала повідомлення США по лінії центру зі зменшення ядерної небезпеки.

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Що таке балістична ракета?

Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір.

За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту:

  • Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).
  • Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).
  • Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).

Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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