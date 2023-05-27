У окупантів "дуже багато 200-х": у Бердянську нові прильоти по позиціях РФ

Українські воїни влучно влучили по місцях розташування росіян у Бердянську.

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У Бердянську нова "бавовна" / Telegram

В окупованому Бердянську Запорізької області вдруге за день пролунали вибухи, над окупаційним виконкомом піднімається дим.

За наявною інформацією багато російських окупантів знищено. Про це повідомляє Бердянська міська військова адміністрація.

"Про останню "бавовну". Так, наші воїни влучили по позиціях росіян у Бердянську. Дуже багато окупантів стали 200-ми", - розповіли в міській адміністрації.

відео дня

"Знову приліт в Бердянську! Попередньо в Бердянську приліт знову на територію заводу "Азовкабель" — - йдеться в повідомленні Tеlеgram-каналу "Бердянськ сьогодні".

Нагадаємо, в ніч на суботу, 21 травня, в окупованому Бердянську Запорізької області прогриміли потужні вибухи. У Страткомі ЗСУ повідомили, що внаслідок нічного удару Сили оборони успішно вразили штаб одного з підрозділів окупантів у місті Бердянськ.

Раньше в окупованому Маріуполі прогриміли потужні вибухи. На Азовсталі, яку захопили російські окупанти, було видно стовп густого диму. Місцеві жителі відразу ж почали публікувати відео і фото зі стовпом диму, який було видно з різних частин міста.

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