Наступ на Мелітополь: генерал ЗСУ повідомив про успіх і розкрив втрати ворога

За словами генерала Олександнра Тарнавського, Сили оборони України продовжують завдавати російським окупантам значних втрат в особовому складі і техніці.

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ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь - генерал розкрив деталі / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові на Таврійському напрямку продовжують завдавати великі втрати російським окупантам. За останню добу Збройні Сили України знищили більше 700 ворожих бійців і 51 одиницю військової техніки. Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

"Втрати ворога у живій силі та бронетехніці зростають - знищено 8 танків, а загальні втрати у живій силі - понад 700 осіб", - повідомив Тарнавський.

На операційному напрямку "Таврія" противник здійснив 11 авіаударів, провів 56 бойових зіткненнях і здійснив 973 артобстріли. Українські захисники виявили стійкість в утриманні оборони в районі Авдіївки. Водночас на Мелітопольському напрямку триває наступальна операція. Загальні втрати противника за добу становлять 706 осіб. Українські бійці також знищили 51 одиницю військової техніки російських сил.

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"Зокрема, 8 танків, 13 ББМ, 8 артсистем, 2 засоби ППО, 15 БпЛА, 5 автомобілів. Також знищено 2 склади боєприпасів та 4 важливих об'єкти противника. Ще 44 одиниці техніки ворога пошкоджено. Окрім того, було знищено 2 склади боєприпасів та 4 важливих об'єкти противника", резюмував генерал Олександр Тарнавський.

Наступ ЗСУ на півдні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовий експерт Петро Черник відзначив, що ЗСУ мають всі можливості обвалити південний плацдарм противника.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що бійцями Національної гвардії вдалося відбити позиції противника на південному напрямку.

Після успіхів українських військ на лівому березі Дніпра, російські загарбники намагаються виправити ситуацію, посилюючи своє угрупування на Херсонському напрямку. Росія перекидає на південь України додаткові військові підрозділи.

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