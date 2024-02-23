У НАТО новий план щодо Балтії: генерал Романенко оцінив сценарій війни РФ і Альянсу

Заяви про нібито швидке захоплення країною-агресоркою Росією країн Балтії - це те ж саме, що окупація "Києва за три дні", сказав генерал Ігор Романенко.

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У НАТО змінили концепцію щодо країн Балтії, щоб не допустити просування РФ - Романенко / Колаж: Главред, фото: Главред, nato.int

Риторика про "здатність" Росії швидко захопити країни Балтії рівносильна тому, що раніше заявляли у Москві про Київ і всю Україну. У НАТО поміняли плани щодо балтійських держав, і нові заходи не допустять просування російських окупантів. Про це заявив колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко.

Під час чату на Главреді він сказав про те, що навряд чи окупаційні війська РФ здатні до швидкого захоплення країн Балтії.

"Це рівносильно розмовам про те, що Росія могла взяти Київ за три дні, а всю Україну – за місяць. НАТО зараз проводить масштабні навчання, в яких задіяні 90 тисяч осіб. Навчань такого масштабу там не проводили 40 років", - зазначив Романенко.

Також він додав, що Альянс змінив концепцію щодо Латвії, Литви та Естонії, щоб не допустити прориву російських окупантів.

"Крім того, країни Балтії переглянули концепцію своїх дій у разі початку війни з Росією. Раніше передбачалося, що, якщо РФ нападе, то вона просто зайде на територію. Але, побачивши, що відбувалося з людьми на півночі України, в Бучі, Ірпені та інших містах, які були тимчасово окуповані російськими військами, країни Східної Європи змусили керівництво НАТО переглянути ймовірні плани дій, зосередили на них свої сили, почали підвищувати свої військові потенціали на східних кордонах, щоб не допустити серйозного просування Росії на всіх напрямках, - підкреслив Ігор Романенко.

Дивіться чат з Ігорем Романенком на Главреді:

Загроза нападу РФ на НАТО

У НАТО проводять найбільші за 40 років військові навчання Steadfast Defender 2024. Колективний блок безпеки, як пишуть західні ЗМІ, на тлі загрози Росії вирішив провести репетицію запуску 5-ї статті Альянсу. У маневрах, які триватимуть до кінця травня, задіяні до 90 тисяч військових і десятки одиниць техніки.

Країни Балтії готуються до відбиття нападу Росії - вони вирішили побудувати лінію оборони з бункерів. Як вважають естонські журналісти, рубежі повинні затримати потенційного противника до прибуття основних сил НАТО.

Данія отримала дані про загрозу нападу Росії на країну НАТО. За словами міністра оборони Лунда Поульсена, агресія Москви можлива вже протягом 3-5 років.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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