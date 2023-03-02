УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У нас все готово до контрнаступу, він приємно здивує - Арестович

2 березня 2023, 08:28
Олексій Арестович впевнений, що ЗСУ повністю готові до контрнаступу і чекають наказу.
Олексій Арестович, ВСУ
Олексій Арестович, ВСУ / скріншот, 93-тя ОМБР

Військовий оглядач і колишній радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ЗСУ вже готові до контрнаступу.

У своєму Telegram-каналі він зазначив, що трохи менше року знадобилося нашим союзникам, щоб перейти від простої підтримки України до планових поставок військової техніки і засобів для потужного контрнаступу.

"Після Харківської та Херсонської операції для всіх стало зрозуміло, що ми можемо реалізовувати блискучі операції з того, що є. Ми хочемо і вміємо воювати з переважаючим противником", - зазначив він.

відео дня

Арестович нагадав, що Україна готує контрнаступ, який буде вирішальним не тільки в цій війні, а й для нової архітектури безпеки в Європі.

"Злі язики з боку противника стверджують, що нам передають системи управління боєм, які дозволяють нашому командуванню мати повну картину на полі бою і можливість приймати рішення в рази швидше противника. Це дозволить проводити операцію більш ефективно, зменшуючи наші втрати. Американці і європейці не просто так говорять про деокупацію Криму. Цей контрнаступ приємно здивує всіх людей доброї волі, а противника чекають погані сюрпризи і вкрай сумний результат", - зазначив аналітик.

Також Арестович впевнений, що ЗСУ повністю готові до контрнаступу і чекають наказу.

"Все добре і з танками, і з підготовкою контрнаступу, і з усім іншим. Все у нас добре, і вони це знають. Все у нас готове, за моїми відчуттями", – заявив він під час бесіди з російським опозиціонером Марком Фейгіним.

Як повідомляв Главред, раніше російський блогер Накі говорив, що російський диктатор Володимир Путін не може вивести свої війська з України, хоча це саме логічне дію і могло б стати певною переговорною позицією. Однак, зробивши це, президент РФ зіткнеться всередині країни з хвилею нерозуміння.

Нагадаємо, 27 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін не планує припиняти криваву війну проти України. Окупанти постійно штурмують українські позиції. Зараз ситуація на фронті постійно погіршується.

Вам може бути цікаво:

Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Олексій Арестович
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:12

За день до ДТП чоловік-військовий повернувся після поранення: під колесами Tesla загинула відома волонтерка

10:00

"Хрущовки не витримають": експерт назвав найбезпечніші будинки в разі землетрусу в УкраїніВідео

09:57

Журналістка спростувала твердження Іво Бобула щодо публікації "сексистського" інтерв'юВідео

09:20

"Над сиротою знущаються путіністи": у РФ дитину переодягли в бабусю з прапором СРСРВідео

09:13

"Безхребетний! І вашим і нашим": Нагієв у синьо-жовтому довів росіян до істерикиВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:07

У Швейцарії загадково померла акушерка, яка приймала пологи у коханки ПутінаВідео

08:28

У нас все готово до контрнаступу, він приємно здивує - АрестовичВідео

08:21

Аніме-війни і "ПВК Редан": чи вдасться росіянам розхитати ситуацію через дітейПогляд

08:06

Був єдиним сином: під Бахмутом наступного дня після дня народження загинув захисник України

Реклама
08:04

3350 грн допомоги від держави для ФОП під час війни: хто має право і як отриматиВідео

08:00

Які будинки "складуться" першими в разі потужного землетрусу в Україні – оцінка експерта ЛещинськогоЕксклюзив

07:48

Найзліші собаки в світі: 5 порід, від виду яких мурашки по шкірі

07:46

Краще на фронт, ніж проти Путіна: в РФ придумали причину для нової мобілізації - експертВідео

07:22

Словаччина готова передати Україні 10 з 11 своїх винищувачів МіГ-29

06:46

Вночі РФ вдарила по Запоріжжю: зруйнована житлова п'ятиповерхівка, люди знаходяться під завалами

06:44

Росіяни триматимуться за Крим до останньогоПогляд

05:25

Якщо на Запоріжжі впаде оборона росіян, ЗСУ будуть на кордоні Криму за кілька тижнів - КоваленкоВідео

04:00

"Путін постійно слабшає": у Кремлі зріє переворот - опозиціонер Гудков

03:07

Шикарна "перчинка" Вікторія Бекхем посвітила принадами в піджаку на голе тіло

02:37

Доленосна зустріч та велика пристрасть: астролог розповів, чого чекати на любовному фронті у березніВідео

Реклама
02:05

Військовий експерт пояснив, чому Україні корисний удар по аеродрому в МачулищахВідео

01:33

"Джигурда, напевно, тренер": в'яла Волочкова без штанів похвалилася фігуроюВідео

00:51

Навіщо 2 березня прибирали на кухні: прикмети і що не можна робитиВідео

00:12

День ангела в березні 2023 за церковним календарем: хто відзначить іменини

00:10

Їх шукають всі городники: 5 найбільш врожайних сортів томатів, які захоплюють своїм смакомВідео

01 березня, середа
23:59

"Послухайте, що він несе": Блінкен вважає неприйнятною маячню Путіна про "нові територіальні реалії"Відео

23:20

"Хворі люди з хворими думками": експерт прогнозує нову хвилю мобілізації в РосіїВідео

22:59

У Росії є 4 "козирі": Подоляк розповів, на що сподівається ПутінВідео

22:21

Мінус один старий холостяк: голлівудська зірка Джон Гемм вперше одружується

22:20

Місячний посівний календар на березень: кращі дні для посіву багатого городу

22:18

Шольц вразив заявою про війну в Україні та війська РФВідео

22:15

Чим шкідливий еспресо: дивовижні побічні ефекти

21:43

Кремль розглядає сценарії призупинення війни в Україні: Данілов розкрив плани окупантівВідео

21:32

Зірка серіалу "Друзі" припиняє акторську кар'єру через невиліковну хворобу

21:17

РФ вдарила ракетами по Україні: потужні вибухи пролунали в Полтавській областіВідео

21:14

Влаштовують побоїща і носять павуків: в Україні масово поширюється небезпечний рух ПВК РеданВідео

20:37

Передбачив трагедію в Туреччині: сейсмолог заявив про "мегаземлетрус" в Росії в березніВідео

20:32

Іван Яковина. Чим закінчиться битва за БахмутВідеоблоги

20:30

Місячний календар на березень 2023: загострення хвороб, заздрість і дні для освідчень

20:29

РФ намагається "кусати" українську оборону: окупанти змінили тактику - полковникВідео

Реклама
20:23

"Це неможливо": Коваленко пояснив, чому у 2023 році Україна не зможе повернути кордони 1991 рокуВідео

20:15

ЗСУ можуть звільнити Крим до кінця серпня, слідом завалиться фронт РФ на Донбасі - ХоджесВідео

20:12

Знайшла заміну Добриніну: Даша Квіткова розповіла, хто обсипає її квітами

19:29

Гороскоп Таро на березень 2023: Козерогам - підступи, Водоліям - безсоння, Рибам - конфліктВідео

19:27

Оприлюднено нові зарплати ЗСУ: скільки отримуватимуть захисники у 2023 роціВідео

19:20

Путінська Росія стала слабкою, починається боротьба за АрктикуПогляд

19:11

"Росіяни прорвали нашу оборону": Жданов повідомив про критичну ситуацію в БахмутіВідео

18:56

Сі Цзіньпін назвав головну позицію Китаю щодо війни Росії проти УкраїниВідео

18:47

"Бавовна" на аеродромі Мачулищі: Лукашенко "наїхав" на Путіна - ШейтельманВідео

18:46

"Була в мене парова машина": хто виконує головний хіт українського TikTok і що про неї відомоВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти