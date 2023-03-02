У нас все готово до контрнаступу, він приємно здивує - Арестович

Олексій Арестович впевнений, що ЗСУ повністю готові до контрнаступу і чекають наказу.

Олексій Арестович, ВСУ / скріншот, 93-тя ОМБР

Військовий оглядач і колишній радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ЗСУ вже готові до контрнаступу.

У своєму Telegram-каналі він зазначив, що трохи менше року знадобилося нашим союзникам, щоб перейти від простої підтримки України до планових поставок військової техніки і засобів для потужного контрнаступу.

"Після Харківської та Херсонської операції для всіх стало зрозуміло, що ми можемо реалізовувати блискучі операції з того, що є. Ми хочемо і вміємо воювати з переважаючим противником", - зазначив він.

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Арестович нагадав, що Україна готує контрнаступ, який буде вирішальним не тільки в цій війні, а й для нової архітектури безпеки в Європі.

"Злі язики з боку противника стверджують, що нам передають системи управління боєм, які дозволяють нашому командуванню мати повну картину на полі бою і можливість приймати рішення в рази швидше противника. Це дозволить проводити операцію більш ефективно, зменшуючи наші втрати. Американці і європейці не просто так говорять про деокупацію Криму. Цей контрнаступ приємно здивує всіх людей доброї волі, а противника чекають погані сюрпризи і вкрай сумний результат", - зазначив аналітик.

Також Арестович впевнений, що ЗСУ повністю готові до контрнаступу і чекають наказу.

"Все добре і з танками, і з підготовкою контрнаступу, і з усім іншим. Все у нас добре, і вони це знають. Все у нас готове, за моїми відчуттями", – заявив він під час бесіди з російським опозиціонером Марком Фейгіним.

Як повідомляв Главред, раніше російський блогер Накі говорив, що російський диктатор Володимир Путін не може вивести свої війська з України, хоча це саме логічне дію і могло б стати певною переговорною позицією. Однак, зробивши це, президент РФ зіткнеться всередині країни з хвилею нерозуміння.

Нагадаємо, 27 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін не планує припиняти криваву війну проти України. Окупанти постійно штурмують українські позиції. Зараз ситуація на фронті постійно погіршується.

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