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"Ситуація постійно ускладнюється": Зеленський насторожив новинами з фронту

27 лютого 2023, 23:18
Найскладніша ситуація на Бахмутському напрямку. Там ворог нищить всі укріплення українських військових.
Владимир Зеленский, ВСУ, война в Украине
Ситуація на фронті постійно ускладнюється / Колаж фото Офіс президента, 28-я ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Російський диктатор Володимир Путін не планує припиняти криваву війну проти України. Окупанти постійно штурмують українські позиції. Нині ситуація на фронті постійно погіршується. Про це в ефірі відеозвернення заявив президент України Володимир Зеленський.

Найскладніша ситуація у Бахмуті. Окупанти намагаються знищити всі укріплення, які українські захисники будують для оборони.

"Постійно перебуваю на зв'язку з нашими командувачами. Особлива увага до ситуації на Сході, особливо, на Донеччині. На Бахмутському напрямку ситуація стає постійно складнішою. Постійно ворог знищує все, що можна використовувати для наших позицій для закріплення і оборони. Наші воїни, які обороняються на Бахмутському напрямку , - справжні герої. Дякую кожному і кожній, хто героїчно тримає цей напрямок та інші напрямки на Донбасі. Дякую кожному і кожній, хто допомагає нашим воїнам і робить усе, щоб наші оборонці мали якнайбільше зброї, далекобійної зброї, потужної зброї", - сказав Зеленський.

відео дня

Він наголосив на тому, що Україні необхідні літаки від міжнародних партнерів.

Бої навколо Бахмута

Раніше представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий розповів, що окупанти Росії продовжують наступати на Бахмутському напрямку.

Ворог намагається домогтися просування, застосовуючи живу силу, а не військову техніку. Загарбники задіють авіацію, але не можуть отримати перевагу в повітрі.

Військовослужбовець ЗСУ Олександр Войтко заявив, що в Бахмуті дуже складна обстановка. Окупанти намагаються оточити місто, але у них нічого не виходить. Росіянам вдалося зачепитися за приватний сектор. Там йдуть бої.

Спікер Східного угруповання армії України Сергій Череватий не виключив відступу українських військ з Бахмута. За його словами, це може статися в разі, якщо мова буде йти про збереження особового складу, поліпшення тактичного положення військ або більш ефективного проведення військової операції.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Зеленський Бахмут вторгнення Росії
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