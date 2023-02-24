Експерт пояснив, що може перешкодити масштабному контрнаступу ЗСУ

В ході операцій контрнаступу наземна бронетехніка повинна мати підтримку, пояснив Георгій Тука.

Георгій Тука оцінив перспективи контрнаступу ЗСУ / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, екс-глава Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука прокоментував питання про те, коли українські війська зможуть перейти в контрнаступ.

"Успіх досягається не якимось окремим видом озброєння, а цілим комплексом. Чи достатньо буде тієї кількості, яка анонсована, у мене є сумніви", - підкреслив він в ході чату в Главреді.

В ході операцій контрнаступу наземна бронетехніка повинна мати підтримку з повітря, в тому числі літаками і вертольотами, пояснив експерт.

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Він упевнений в тому, що ЗСУ перейдуть в контрнаступ тоді, коли у захисників України будуть сили, а також коли командування вирішить, що для цього склалися сприятливі обставини, і є відповідні можливості.

"Зараз не можна бути стороннім спостерігачем, вболівальником, це не той випадок, коли можна сидіти перед телевізором і кричати "Шайбу! Шайбу!". Мова йде не тільки про долю держави в цілому, а й про долі сотень тисяч наших громадян. Ми вже заплатили неймовірно високу ціну і, на жаль, будемо платити її далі. Це не від нас залежить. Нас не питають – нам висувають умови: або ви будете чинити опір, або ви здастеся. Здаватися ми не збираємося, так що нам залишається одне – чинити той опір, на який ми здатні. Іншого шляху у нас просто немає", – додав Тука.

Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Підготовка контрнаступу ВСУ

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.

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