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ЗСУ підуть у контрнаступ навесні: у ГУР назвали напрямки та цілі

26 лютого 2023, 07:06
Українська армія звільнить всі окуповані території, впевнений Вадим Скібіцький.
ВСУ, війна, українські військові
ЗСУ незабаром почнуть контрнаступ, розповіли в ГУР / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Навесні 2023 року Збройні сили України будуть готові перейти до контрнаступу, заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Однією зі стратегічних цілей контрнаступу ЗСУ буде спроба "вбити клин в російський фронт на півдні", повідомив він у коментарі DW.

За його словами, однією із стратегічних цілей контрнаступу буде спроба розколоти фронт окупантів – між Кримом і материковою частиною Росії.

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Представник ГУР пояснив, що конкретний час наступу залежить від ряду факторів, включаючи поставки західної зброї.

При цьому він не виключив, що Україна буде завдавати ударів по складах зі зброєю на території РФ, зокрема в Білгородській області.

"Звідти стартують атаки на Україну. Це становить загрозу, наприклад, для Харкова", – уточнив він.

Скібіцький додав, що мета контрнаступу ЗСУ: "Звільнити всі окуповані території України, включаючи Крим. Ми зупинимося тільки тоді, коли відновимо країну в кордонах 1991 року".

Підготовка контрнаступу ВСУ

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.

Читайте більше:

ГУР Вадим Скібіцький війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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