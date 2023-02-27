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Путін не виведе війська з України: Накі назвав причину

27 лютого 2023, 14:51
Глава країни-агресорки готує Росію та свої еліти до затяжної війни. Але протяжність цієї війни не пов'язана з бажанням Володимира Путіна, вважає Накі.
Майкл Накі, Володимир Путін
Майкл Накі вважає, що Володимир Путін зараз не може піти на виведення військ з України / Фото УНІАН, скріншот

Російський диктатор Володимир Путін не може вивести свої війська з України, хоча це найбільш логічний вчинок, який міг би стати певною переговорною позицією. Однак, зробивши це, президент РФ зіткнеться всередині країни з хвилею нерозуміння. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив російський блогер, журналіст Майкл Накі.

За його словами, виводити війська потрібно було на другому-третьому місяці повномасштабного вторгнення.

"Тоді б у нього (у Путіна, - ред.) ще була можливість якось "зіскочити" з усього цього. Зараз такої можливості немає. Якби Путін не був Путіним, то навіть у нинішній ситуації, якби він завтра віддав наказ відійти на кордони 23 лютого 2022 року, це могло б стати певною переговорною позицією. Зрозуміло, це було б важко, це багатьом би не сподобалося, але Захід би щонайменше замислився над тим, щоб піти на таку угоду", - вважає журналіст.

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Але, за його словами, Путін не виведе війська, оскільки він "не так влаштований". Крім того, для нього існує проблема всередині країни у зв'язку з подібним рішенням.

"Путін настільки міцно вплутався у вторгнення, що, відійшовши навіть до кордонів 23 лютого, він зіткнеться з хвилею нерозуміння. Не стільки серед громадян, а серед еліт, адже тоді виникне питання: "А навіщо все це було?", - сказав Накі.

Він зазначив, що ні російські еліти, ні офіцери та генерали на полі бою не отримали відповіді на два запитання: що буде тією точкою, в якій війна може закінчитися, і як Путін збирається повертати елітам все те, що у них було.

Журналіст зазначив, що російські еліти на словах дуже патріотичні, але на ділі - ні. У них було дуже багато західної нерухомості, їхні діти, рідні та близькі живуть за кордоном досі.

"У цьому сенсі для Володимира Путіна будуть дуже високі ризики реваншистських настроїв всередині Росії. Навіть депутати "Єдиної Росії" називають це загрозою і "патріотичним Майданом". "Майдан" - це взагалі головне слово-страшилка, яке використовується всередині влади, а Путін після останнього Майдану не може спати ночами, він його лякає. Але так вони називають турбопатріотичну громадськість, мовляв, ми мало воюємо, треба більше. І це - те, що може бути сприйматися як поразка, і може поставити під питання його [Путіна] владу", - пояснив Накі.

Він додав, що Путін зробив настільки велику ставку на цю війну, що тепер він може запобігти лише одній з двох подій – або поразці у війні, а потім демонтажу режиму Путіна, або демонтажу режиму Путіна і поразці у війні.

"Уявити те, як він може безпечно для себе і своєї влади вийти з цієї ситуації проблематично. Зокрема, і для нього, тому він готує Росію, свої еліти до затяжної війни. Але протяжність цієї війни не пов'язана з бажанням Володимира Путіна. Це ще одна велика відмінність від лютого 2022 року, яка полягає в тому, що якщо раніше Путін був першою скрипкою і від його рішення залежало, що відбуватиметься далі, то до лютого 2023 року це змінилося. І тепер Володимир Путін може бажати і готуватися до чого завгодно, але не він визначає, як надалі розвиватимуться події", - резюмував журналіст.

Хто такий Майкл Накі

Майкл Сідней Накі - російський блогер, стример і журналіст. Автор однойменного YouTube-каналу.

Народився 25 грудня 1993 року в Москві. Батько - Чарльз Накі, громадянин США. Мати - росіянка, передає Вікіпедія.

Влітку 2015 року проходив двомісячне стажування на радіостанції "Ехо Москви". З 2015 року по червень 2020 року працював на радіостанції, вів політичні дебати, а також програми "Блог-аут", "Статус", "Один", "Ну і день", "Особлива думка", "Розворот".

З 2019 року веде суспільно-політичний відеоблог на YouTube.

12 червня 2021 року стало відомо про те, що Накі залишив Росію та переїхав до Грузії. З серпня по грудень 2021 року разом з Сергієм Гурієвим був співведучим програми "Що (ж) робити?" на телеканалі "Дощ".

У березні 2022 року переїхав до Вільнюса, Литва.

16 березня 2022 року МВС РФ порушило проти Накі кримінальну справу за статтею про дискредитацію армії Росії та оголосило його в розшук. Накі проходить обвинуваченим в одній кримінальній справі із засновником Conflict Intelligence Team Русланом Левієвим, з яким він випускає практично щоденні зведення про хід вторгнення Росії в Україну. 24 травня Басманний суд Москви заочно заарештував Майкла Накі.

9 вересня 2022 року Мін'юст Росії вніс Накі до списку фізичних осіб-"іноземних агентів".

Як повідомляв Главред, глава Кремля Володимир Путін вперше за роки війни РФ проти України заявив про загрозу розпаду країни-агресорки. Він поскаржився, що західний світ може прийняти Росію в сім'ю цивілізованих народів лише по частинах.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що звільнення українською армією Криму може призвести до повалення російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, анексія Криму з самого спочатку була "пасткою для Путіна".

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