"У багатьох країн світу стільки немає": Зеленський розповів про величезні втрати РФ

Володимир Зеленський / скріншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти за час війни в Україні втратила стільки техніки, скільки не було і не буде на озброєнні більшості країн світу.

"Загальна кількість збитих російських вертольотів наближається вже до 250. Російські окупанти втратили вже стільки техніки-авіаційної та іншої, - скільки більшість армій світу просто не мають і ніколи не матимуть на озброєнні. Відновити ці втрати Росії не вийде", - підкреслив Зеленський.

За словами президента, тільки сьогодні, 26 жовтня, протягом дня повітряну тривогу кілька разів оголошували по всій Україні.

І українським силам вдалося збити черговий вертоліт і дрони.

Президент також подякував бійцям за "поступову і необоротну демілітаризацію ворога".

Як раніше повідомляли, повітряні сили ВСУ тільки вранці 12 жовтня, змогли залишити окупантів відразу без 4 вертольотів. Як йдеться в повідомленні Повітряних сил, українські захисники збили ворожі вертольоти протягом 18 хвилин.

Через день військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу Повітряного командування Центр знищили ворожий вертоліт, імовірно Ка-52.

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