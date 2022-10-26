"У багатьох країн світу стільки немає": Зеленський розповів про величезні втрати РФ

Тільки сьогодні, 26 жовтня, протягом дня повітряну тривогу кілька разів оголошували по всій Україні, і вдалося збити черговий вертоліт і дрони.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти за час війни в Україні втратила стільки техніки, скільки не було і не буде на озброєнні більшості країн світу.
"Загальна кількість збитих російських вертольотів наближається вже до 250. Російські окупанти втратили вже стільки техніки-авіаційної та іншої, - скільки більшість армій світу просто не мають і ніколи не матимуть на озброєнні. Відновити ці втрати Росії не вийде", - підкреслив Зеленський.
За словами президента, тільки сьогодні, 26 жовтня, протягом дня повітряну тривогу кілька разів оголошували по всій Україні.
І українським силам вдалося збити черговий вертоліт і дрони.
Президент також подякував бійцям за "поступову і необоротну демілітаризацію ворога".
Як раніше повідомляли, повітряні сили ВСУ тільки вранці 12 жовтня, змогли залишити окупантів відразу без 4 вертольотів. Як йдеться в повідомленні Повітряних сил, українські захисники збили ворожі вертольоти протягом 18 хвилин.
Через день військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу Повітряного командування Центр знищили ворожий вертоліт, імовірно Ка-52.
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