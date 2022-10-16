У Бєлгороді - переполох: над містом збили 16 ракет і є прильоти

Судячи з повідомлень місцевих жителів, метою атаки був місцевий аеродром, активно задіяний у війні проти України.
Над російським Бєлгородом, звідки росіяни обстрілюють Харків і постачають російське угруповання, були збиті 16 невідомих ракет.
"Система протиповітряної оборони спрацювала над Бєлгородом, пролунало мінімум 16 вибухів", - повідомляють пропагандистські РИА Новости.
При цьому в результаті обстрілу нібито постраждали дві людини, повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков.
При цьому користувачі телеграм з Бєлгорода масово викладають фото та відео з місця подій, рахуючи збиті над містом об'єкти. Кажуть, така кількість – уперше.
"[Гаплик] (неценз.), ось це реально страшно було. Ось це ось що наді мною - це практично над моїм будинком! І ось там ще купа якихось вибухів! Там дим! Ще одна летить, [гаплик!] (неценз.). Це біля аеропорту!",- коментує мешканка Бєлгорода, яка спостерігала інцидент з вікна.
Чорна смуга для Бєлгорода
15 жовтня в прикордонній з Україною Бєлгородської області РФ сталася велика пожежа на одній з нафтових баз. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про попадання снаряда в нафтобазу.
14 жовтня у Бєлгороді стався потужний вибух на міській ТЕЦ "Луч". За однією з версій, кілька ракет, запущених у бік України, здетонували завчасно. У місті спостерігалися проблеми зі світлом.
Зазначимо, українська влада заперечує свою причетність до інцидентів у Бєлгороді. Зазначимо, українська влада заперечує свою причетність до інцидентів у Бєлгороді. Як заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович, російські ракети влучають у житлові будинки у Білгородській області, що межує з Україною, під час запусків у бік українських міст.
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