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Бійці ЗСУ на півдні України розтрощили ударний вертоліт військ Росії Ка-52 Алігатор

7 жовтня 2022, 12:06

Сили оборони України знищили вже близько трьох десятків ворожих "Алігаторів".

Ка-52 Алігатор
ЗСУ збили Алігатор Ка-52 ворога, яких у Росії всього 170 одиниць / Фото Вікіпедія

Збройні сили України на південному фронті завдали нищівного удару по російському бойовому вертольоту Ка-52 Алігатор. Вартість такого гелікоптера - близько 16 мільйонів доларів. У Росії випустили 170 таких вертольотів, близько трьох десятків збито під час повномасштабної війни.

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, вертоліт російських загарбників у п'ятницю вранці, 7 жовтня, збили військові зенітного ракетного підрозділу Повітряного командування Центр.

"Збито черговий "Алігатор". 7 жовтня близько 8:00 на півдні України зенітним ракетним підрозділом Повітряного командування "Центр" Повітряних сил знищено ударний вертоліт окупантів Ка-52 "Алігатор". Слава Україні! Смерть ворогам!" - зазначено в повідомленні.

Вартість одного Алігатора Ка-25 - близько 16 мільйонів доларів.

Відомо, що командирська машина армійської авіації Ка-52 випускається в Росії з 2008 року. Всього у країни-окупанта близько 70 таких вертольотів. Близько 30 з них збили сили оборони України під час великої війни Москви проти Києва.

Вертоліт Ка-52 може оснащуватися гарматної установкою з лазерною системою наведення, протитанковими ракетними комплексами, авіабомбами та інші зброєю.

Війна Росії проти України

ЗСУ ведуть наступальну операцію на двох напрямках – Донбасі і в Херсонській області. Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на Луганщині звільняються населені пункти. Зокрема, деокуповано 6 пунктів.

Протягом декількох днів армія України у Херсонській області звільнила низку населених пунктів, які утримувалися військами Росії. 2 жовтня президент Зеленський підтвердив повернення під контроль Києва.

В Оперативному командуванні Південь заявили про повернення Давидова Броду, Крещенівки, Любимівки, Золотої Балки, Біляївки, Українки, Малої Олександрівки та Великої Олександрівки.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ЗСУ успішно просуватимуться у Херсонській області, однак зіткнуться з перешкодами біля самого Херсона. Там війська РФ вибудували декілька ліній оборони. Окупанти мають намір дати бій українській армії.

Дивіться відео ТСН - ЗСУ на Харківщині збили Ка-52 Алігатор

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