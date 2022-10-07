Бійці ЗСУ на півдні України розтрощили ударний вертоліт військ Росії Ка-52 Алігатор

Сили оборони України знищили вже близько трьох десятків ворожих "Алігаторів".
Збройні сили України на південному фронті завдали нищівного удару по російському бойовому вертольоту Ка-52 Алігатор. Вартість такого гелікоптера - близько 16 мільйонів доларів. У Росії випустили 170 таких вертольотів, близько трьох десятків збито під час повномасштабної війни.
Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, вертоліт російських загарбників у п'ятницю вранці, 7 жовтня, збили військові зенітного ракетного підрозділу Повітряного командування Центр.
"Збито черговий "Алігатор". 7 жовтня близько 8:00 на півдні України зенітним ракетним підрозділом Повітряного командування "Центр" Повітряних сил знищено ударний вертоліт окупантів Ка-52 "Алігатор". Слава Україні! Смерть ворогам!" - зазначено в повідомленні.
Вартість одного Алігатора Ка-25 - близько 16 мільйонів доларів.
Відомо, що командирська машина армійської авіації Ка-52 випускається в Росії з 2008 року. Всього у країни-окупанта близько 70 таких вертольотів. Близько 30 з них збили сили оборони України під час великої війни Москви проти Києва.
Вертоліт Ка-52 може оснащуватися гарматної установкою з лазерною системою наведення, протитанковими ракетними комплексами, авіабомбами та інші зброєю.
Війна Росії проти України
ЗСУ ведуть наступальну операцію на двох напрямках – Донбасі і в Херсонській області. Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на Луганщині звільняються населені пункти. Зокрема, деокуповано 6 пунктів.
Протягом декількох днів армія України у Херсонській області звільнила низку населених пунктів, які утримувалися військами Росії. 2 жовтня президент Зеленський підтвердив повернення під контроль Києва.
В Оперативному командуванні Південь заявили про повернення Давидова Броду, Крещенівки, Любимівки, Золотої Балки, Біляївки, Українки, Малої Олександрівки та Великої Олександрівки.
Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ЗСУ успішно просуватимуться у Херсонській області, однак зіткнуться з перешкодами біля самого Херсона. Там війська РФ вибудували декілька ліній оборони. Окупанти мають намір дати бій українській армії.
Дивіться відео ТСН - ЗСУ на Харківщині збили Ка-52 Алігатор
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