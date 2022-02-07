"У мене є імунітет": невакцинований медик залишила сотні людей без медичної допомоги

У Кіровоградській області сімейного лікаря відсторонили від роботи / скріншот з відео

У Кіровоградській області сімейного лікаря відсторонили від роботи тому, що немає довідки про щеплення від коронавірусу.

Декларації з жінкою підписали 2400 жителів п'яти сіл Кропивницького району, тому всі вони залишилися без медичної допомоги, писати "Суспільне".

Жінка впевнена, що як лікар має імунітет від коронавірусу, тому що жодного разу поки не захворіла.

"Я не хворіла, може і хворіла на легку форму, я переношу це нормально. У мене є імунітет, я так вважаю, як лікар. Я можу заплатити штраф, працювати як треба, нехай там винесуть мені якусь догану, але вакцинуватися заради цього я не можу",- заявила сімейний лікар Алевтина Олійник.

читайте такожВчителів карають за відсутність щеплення: у МОН заявили про тисячі відстороненихВона має намір зробити тест на антитіла від коронавірусу і тоді вирішить, чи буде робити щеплення. Зараз вона перебуває вдома, бо через наказ Міністерства охорони здоров'я про обов'язкове щеплення медиків не може виконувати свої професійні обов'язки.

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"Мене ознайомлювали. І головлікар попереджав, і відділ кадрів. Вони мені пропонували, щоб я подумала і вирішила це питання. Я відсторонена, наказ підписала, що я ознайомлена", - каже лікар.

Жителі 5 сіл розгублені - вони залишилися без лікарської допомоги

Поки ж прийом у Великосеверинівській амбулаторії в міру своїх можливостей проводить фельдшер. Призначати лікування пацієнтам без лікаря вона не може, тому направляє їх до центру медико-санітарної допомоги у Кропивницький за 14 кілометрів.

Великосеверинівська амбулаторія входить до складу Аджамського Центру первинної медико-санітарної допомоги. За словами керівника Центру Валерія Радулова, 99% із сотні медпрацівників амбулаторій і фельдшерських пунктів вакцинувалися. Серед них - 12 сімейних лікарів. Одного сімейного лікаря відсторонили від роботи через відсутність вакцинації від COVID-19. Керівник вважає, що відсторонений лікар може працювати дистанційно. Звільнити його не можуть.

читайте такожВідмова від вакцинації: Соцстрах роз'яснив, чи оплачуються лікарняні відстороненим від роботи"Може дистанційно працювати в електронній системі, консультувати в телефонному режимі, але відвідувати амбулаторію заборонено", - заявив Радулов.

Раніше повідомлялося, що в місті Кам'янському Дніпропетровської області під суд відправили виховательку дитячого садка, яка використовувала підроблений сертифікат про вакцинацію від коронавірусу.

Вихователька пред'явила поліцейському сертифікат про проходження вакцинації від COVID-19. Згодом виявилося, що він — фейковий, а купила його жінка в Інтернеті.