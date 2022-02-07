Чому в українців проблеми з COVID-сертифікатом після бустерної дози: відповідь МОЗ

Чому в українців проблеми з COVID-сертифікатом після бустерної дози / УНІАН

Після початку кампанії щодо вакцинації від коронавірусу COVID-19 українців бустерною дозою, у МОЗ визнали, що частина проблем із завантаженням сертифікатів пов'язана з неправильно внесеними даними про щеплення в електронну систему охорони здоров'я. Про це заявити заступник керівника відомства Марія Карчевич.

За її словами, в МОЗ розробили відповідну інструкцію для медичних працівників, однак, цілком ймовірно, "не всім установам ця інформація надійшла або не всі лікарі встигли ознайомитися з нею".

Чиновниця підкреслила, що для правильно сформованого COVID-сертифіката на підставі бустерної дози потрібно, щоб в ЕСОЗ були коректно внесені наступні дані:

кількість і порядковий номер вакцини вказується: "1/1";

причина вакцинації: "щеплення за станом здоров'я (планово)";

етап вакцинації: "бустерна доза".

Крім того, Карчевич порадила українцям, які зробили бустерну вакцинацію, враховувати цю інформацію, щоб мати можливість разом з лікарем звірити коректність введення даних після щеплення.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що "жовтий" сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, який українці отримують після першої дози вакцини, зараз діє всього місяць. Раніше його термін дії становив три місяці, проте з 6 грудня 2021 року МОЗ своїм рішенням скоротив цей термін.

"Зелений" сертифікат доступний після проходження повного курсу вакцинації (для дводозних вакцин це отримання двох щеплень). Після рішення Кабміну 19 січня його термін дії складе 270 днів.

COVID-сертифікат людина може отримати не тільки після вакцинації, але і, наприклад, після одужання від коронавірусу. В такому випадку буде діяти документ протягом 105 днів, а за один календарний рік його можна сформувати не більше двох разів.

Документ про негативний результат ПЛР-тесту діє 72 години з моменту здачі.