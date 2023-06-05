У Харківській області можуть почати примусову евакуацію - Синєгубов

Країна-окупант Росія й далі продовжує масово обстрілювати Харківську область.

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Окупанти обстрілюють Харківщину / колаж: Главред, фото: t.me/synegubov

Країна-агресорка Росія продовжує масовані обстріли по мирних жителях у населених пунктах Харківської області.

За минулу добу росіяни обстріляли щонайменше 26 населених пунктів області. В результаті цього дві людини загинули, ще три отримали поранення, про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону Єдині новини.

"Ми зараз приймаємо рішення щодо можливої примусової евакуації дітей та людей дорослого віку із прикордонних населених пунктів, де ми бачимо, що обстановка погіршується", - сказав Синеєгубов.

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Російські окупанти після деокупації частини Харківщини регулярно обстрілюють Куп'янський район і місто Вовчанськ.

Поліція і прокуратура повідомляють про руйнування цивільної інфраструктури та жертви серед мирного населення. Влада області закликає людей до евакуації в безпечніші частини Харківської області.

Ракетні обстріли України

Нагадаємо, що росіяни вдарили по військовому об'єкту Хмельниччини. Загорілись склади паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Виведено з ладу 5 літальних апаратів.

Вночі окупанти вдарили по Одеській області, у порту спалахнула пожежа. У небі над Одещиною було знищено один ворожий безпілотник, а над Миколаївщиною – аж три дрони типу Shahed-131/136.

Російські окупанти завдали чергового удару по Львівській області. Над Золочівським районом ППО збило ворожу ракету. Таким чином російські окупанти на Львівщині "денацифікували" трактор і хлів ракетою.

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