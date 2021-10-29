У людини, яка вже перехворіла на COVID-19, в 11 разів більше шансів захворіти - Ляшко

Віктор Ляшко / УНІАН

Ті, хто вже перехворів на COVID-19, більш уразливі до нового зараження. Про це заявив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

В ефірі "Право на владу" на 1+1 глава відомства зазначив, що на цей час альтернативи вакцинації від COVID-19 не існує, а перенесена хвороба, всупереч поширеній думці, не захищає організм від нового зараження, а навпаки, збільшує ризик.

читайте такожЛікар попередив про нові симптоми дельти: "Люди сприймають як ГРВІ""Статистика чітко підтверджує, що у людини, яка вже перехворіла COVID-19, в 11 разів більше шансів захворіти і хвороба може протікати важко, до летальних наслідків". Вибору вакцинації сьогодні немає", - стверджує міністр.

Коронавірус в Україні: антирекорд другий день поспіль

За добу 28 жовтня в Україні: зафіксовано 26 870 нових випадків коронавірусної хвороби COVID - 19 (з них дітей – 1 824, медпрацівників – 491); 289 241 особа була вакцинована проти COVID-19. Одну дозу отримали 214 103 особи, повністю імунізовані – 75 138 осіб. Також за минулу добу: госпіталізовано-5 463 людини; летальних випадків – 648; поправилося – 9 784 людини.

Днем раніше коронавірус діагностували у 26 071 українця.