Такого не було за весь час пандемії: в Україні за добу підтвердили 26 071 випадок COVID-19

Від COVID-19 в країні за минулу добу померли 576 осіб, одужали - 10 006.
Станом на ранок четверга, 28 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 2 851 804 випадки коронавірусної інфекції. Виявлено за минулу добу 26 071 хворий, з них 1 830 – діти. Госпіталізували 5 366 пацієнтів.
Від COVID-19 в країні за минулу добу померли 576 осіб, одужали - 10 006, повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Найбільше випадків зараження зафіксовано в Одеській (2296), Дніпропетровській (2113), Харківській (1517) та Запорозькій (1449) областях. 1451 випадків коронавірусу діагностовано в Києві.
Вакцинація в Україні
- Вакцинувалися-291 985;
- Одна доза-212 684;
- Друга доза-79 301.
Варто зазначити, що добовий приріст хворих на коронавірус за 27 жовтня став найбільшим за весь час пандемії - 26 071.
Коронавірус в Україні: у червоній зоні карантину вже 15 областей
27 жовтня на позачерговому засіданні Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було вирішено посилити карантин у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській. Обмеження набудуть чинності з 00: 00 30 жовтня.
Раніше в "червоній" зоні опинилися Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська та Рівненська області.