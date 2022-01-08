Літнім дозволять витрачати "тисячу Зеленського" на ліки: коли почнуться виплати

В Україні дозволять витрачати "тисячу Зеленського" на ліки / УНІАН

Повністю щепленим від коронавірусу українцям дадуть можливість витрачати на ліки тисячу гривень, виплачену за програмою єПідтримка. Зробити це зможуть тільки ті, хто старше 60 років і отримав дві дози вакцини.

Такі зміни в програмі відбудуться у другій половині січня 2022 року, повідомляє прес-служба Міністерства економіки.

"З другої половини січня 2022 року програма буде розширена - українці старше 60 років зможуть витратити кошти за програмою на придбання ліків", - сказано в повідомленні.

У Мінекономіки уточнили, що українці витратили понад 700 млн грн виплат по 1 тис. грн в рамках держпрограми єПідтримка, з них 250 млн грн витратили в книжкових магазинах, 210 млн грн - в кінотеатрах, ще 90 млн грн - на покупку залізничних, авіа і пасажирських перевезень.

"За перші два тижні роботи програми єПідтримка понад 6,2 млн українців подали заявки на отримання 1000 грн. Понад 700 млн грн з отриманих коштів українці вже витратили", - вказало міністерство.

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Крім зазначеного 87 млн грн були витрачені на покупку квитків в театри, на концерти або на інші розважальні послуги, 59 млн грн - на спорт.

"В цілому з початку роботи програми єПідтримка громадянам виплачено вже майже 6 млрд грн", - додали в Мінекономіки.

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Що таке програма єПідтримка

19 грудня офіційно стартувала програма епідтримка в додатку Дія.

Програма передбачає виплату тисячі гривень за повний курс вакцинації від COVID-19.

Першими почали виплачувати гроші Монобанк, Альфа-банк і А-банк.

"Тисяча Зеленського": що потрібно знати

Для отримання суми потрібно зареєструвати окрему карту в одному з банків-партнерів програми.

На даний момент до програми підключилися:

Monobank;

Альфа-Банк;

А-Банк;

ПриватБанк;

Укргазбанк;

Іzibank;

Райффайзен Банк;

Ощадбанк.

На тисячу за вакцинацію можна придбати абонемент в спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або купити квитки на поїздки всередині країни – на внутрішні авіа - і залізничні рейси, а також придбати книги.

Крім того, в Україні розроблять механізми, щоб пенсіонери могли використовувати тисячу на покупку ліків та інші соціальні напрямки.

Тисяча за вакцинацію: як отримати

Президент України Володимир Зеленський 15 листопада пообіцяв, що українцям, які пройдуть повний курс вакцинації (два щеплення), держава виплатить 1 000 гривень.

Програма стартувала 19 грудня. Щоб отримати "тисячу Зеленського", потрібно зробити два щеплення проти COVID - 19 затвердженими в Україні вакцинами і подати заявку в додатку Дія. Для цього потрібно оформити спеціальну віртуальну карту єПідтримка в одному з банків-партнерів проекту, відкрити рахунок, запустити додаток і авторизуватися в Дії, переконатися в наявності зеленого сертифіката, зайти в розділ Послуги, вибрати єПідтримка і вказати карту для надходження грошових коштів.

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