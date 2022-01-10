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"Тисячу Зеленського" видають на пластикову карту: куди звертатися

10 січня 2022, 13:55

Клієнти можуть замовити пластикову картку з доставкою на обране відділення Нової пошти.

гроші, гривня, мільйонер
Українці зможуть отримати пластикові картки за програмою "ковидної тисячі"

В Україні тим, хто оформив карту є-Підтримка за програмою "ковідної тисячі", комерційні банки почали видавати пластикові картки.

Клієнти monobank можуть замовити пластикову картку з доставкою на обране відділення Нової пошти, повідомив співзасновник фінансової установи Олег Гороховський.

Отримання карток е-Підтримка: що потрібно знати

"Для цього потрібно в останній версії Програми зайти в свою карту е-підтримка, висунути карту свайпом вліво і там в меню вибрати "випустити пластикову карту", — зазначив Гороховський.

За його словами, випуск картки безкоштовний, необхідно буде сплатити тільки тариф за доставку картки Новою поштою - 50 грн.

В Альфа-Банку також заявили, що з 10 січня почнуть видавати у своїх відділеннях пластикові картки для виплати за програмою єПідтримка. Карта буде видаватися новим клієнтам, яким було недоступно оформлення цифрової карти.

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Як отримати карту за програмою є-Підтримка

Для цього потрібно звернутися в будь-яке відділення Альфа-Банку з паспортом та ІПН. Карта не персоніфікована, тому видається відразу ж у відділенні.

Діючі клієнти банку, у яких вже є цифрова карта для виплат, можуть отримати пластикову карту на початку лютого, дистанційно замовивши доставку Новою Поштою, або ж звернутися у відділення.

Що таке програма єПідтримка

19 грудня офіційно стартувала програма епідтримка в додатку Дія.

Програма передбачає виплату тисячі гривень за повний курс вакцинації від COVID-19.

Першими почали виплачувати гроші Монобанк, Альфа-банк і А-банк.

"Тисяча Зеленського": що потрібно знати

Для отримання суми потрібно зареєструвати окрему карту в одному з банків-партнерів програми.

На даний момент до програми підключилися:

  • Monobank;
  • Альфа-Банк;
  • А-Банк;
  • ПриватБанк;
  • Укргазбанк;
  • Іzibank;
  • Райффайзен Банк;
  • Ощадбанк.

На тисячу за вакцинацію можна придбати абонемент в спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або купити квитки на поїздки всередині країни – на внутрішні авіа - і залізничні рейси, а також придбати книги.

Крім того, в Україні розроблять механізми, щоб пенсіонери могли використовувати тисячу на покупку ліків та інші соціальні напрямки.

Тисяча за вакцинацію: як отримати

Президент України Володимир Зеленський 15 листопада пообіцяв, що українцям, які пройдуть повний курс вакцинації (два щеплення), держава виплатить 1 000 гривень.

Програма стартувала 19 грудня. Щоб отримати "тисячу Зеленського", потрібно зробити два щеплення проти COVID - 19 затвердженими в Україні вакцинами і подати заявку в додатку Дія. Для цього потрібно оформити спеціальну віртуальну карту єПідтримка в одному з банків-партнерів проекту, відкрити рахунок, запустити додаток і авторизуватися в Дії, переконатися в наявності зеленого сертифіката, зайти в розділ Послуги, вибрати єПідтримка і вказати карту для надходження грошових коштів.

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