Тисячі північнокорейців знищено: Зеленський назвав втрати КНДР на Курщині

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- У Курській області знищено понад 3 тисячі північнокорейців
- Є ризики направлення додаткового числа солдатів і техніки з КНДР
Кількість знищених і поранених північнокорейських солдатів у Курській області перевищила 3 тисячі осіб, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками проведеної ставки Верховного головнокомандувача.
"Була сьогодні доповідь головкому Сирського щодо фронту і районів проведення Курської операції. Наразі, за попередніми даними, кількість убитих і поранених північнокорейських військових на Курщині перевищує вже 3 тисячі осіб", - написав він у Telegram.
За словами глави держави, "є ризики направлення додаткової кількості солдатів і військової техніки для російської армії від Північної Кореї, і будуть наші відчутні відповіді на це".
Він наголосив на важливості того, щоб "світ розумів, що ризик дестабілізації навколо Корейського півострова і в сусідніх регіонах та акваторіях збільшується пропорційно зростанню співробітництва між Москвою і Пхеньяном".
"Передача досвіду сучасної війни і поширення військових технологій з Росії - це глобальна загроза. Для світу ціна відновлення стабільності завжди значно вища, ніж ціна ефективного тиску на тих, хто дестабілізує ситуацію і руйнує життя", - додав Зеленський.
Участь військ КНДР у війні - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що у США не бачать жодних ознак присутності військ КНДР в Україні. США також не можуть незалежно підтвердити втрати північнокорейських солдатів на Курщині.
Нагадаємо, раніше з'явилися подробиці удару ракетами Storm Shadow. У результаті могли бути знищені офіцери з КНДР.
Як повідомляв Главред, у захопленому російськими окупантами Маріуполі Донецької області помітили військових з КНДР, які були переодягнені в російську військову форму.
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Армія КНДР - що про неї відомо
Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.
До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.
Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.
Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.
Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.
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