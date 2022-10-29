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Тисячі похоронок для Калінінграда: ЗСУ "стерли в порошок" армійський корпус РФ - Forbes

29 жовтня 2022, 20:40

В Україні підрозділи РФ стали "гарматним м'ясом для української армії", пише журналіст Девід Екс.

Розбитий танк РФ
ЗСУ розбили 11-й армійський корпус РФ з Калінінграда / Фото УНІАН

В боях в Україні підрозділами ЗСУ був практично знищений 11-й армійський корпус окупантів РФ з Калінінграда.

Відчайдушно потребуючи свіжих військ, Кремль мобілізував 11-й армійський корпус, перекинувши його в Білгород на півдні Росії, а потім в Україну під Харковом. Про це йдеться в матеріалі Forbes.

Перекинуті в Україну підрозділи РФ стали "гарматним м'ясом для української армії", пише журналіст Девід Екс.

Згідно з отриманими даними, при перекиданні в Україну корпус був укомплектований на 71% від повної чисельності, проте в результаті боїв чисельність деяких батальйонів скоротилася до однієї десятої від їх первісного особового складу.

Відзначається, що в боях на Харківщині десятки тисяч росіян бігли, здалися або загинули на місці.

"11-й армійський корпус постраждав більше, ніж більшість російських з'єднань в цьому районі. В кінці вересня Центр стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, округ Колумбія, охарактеризував корпус як "сильно пошарпаний", - наголошується в матеріалі.

Водночас за даними Генштабу ЗСУ, у контрнаступі корпус втратив 200 машин і половину особового складу.

Що відомо про 11 армійський корпус РФ

Це нове угруповання військ РФ під єдиним штабом, який сам підпорядковується Балтійському флоту ВМФ Росії. У віданні корпусу знаходяться моторизована дивізія, окремий моторизований полк, артилерія, ракети, війська ППО і підрозділи забезпечення.

До того, як Росія розширила свою війну в Україні, починаючи з кінця лютого, в Калінінграді перебувало не менше 12 000 російських військовослужбовців з приблизно 100 танками Т-72, парою сотень бойових машин БТР, гаубицями Мста-з і ракетами БМ-27 і БМ-30. 11-й армійський корпус керував більшою частиною цих сил.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України вибили окупаційні війська Росії з багатьох населених пунктів Харківської області. У містах проходили бої.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Над угрупованням ворога нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість завдавати ударів на Донецькому напрямку.

Читайте більше:

Харківська область Калінінград війна Росії та України
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