Прорив Іскандерів: розкрито причину економії Україною ракет ППО

Україна збиває крилаті ракети майже повністю, і, найімовірніше, їх використовують як відволікаючий маневр перед основним ударом.

https://glavred.net/ukraine/proryv-iskanderov-raskryta-prichina-ekonomii-ukrainoy-raket-pvo-10757294.html Посилання скопійоване

Росія завдає масових ударів по Україні

Головне із заяв Гатьмана:

Крилаті ракети Україна збиває майже повністю

Для ефективного захисту від балістики потрібні комплекси Patriot

Росія шукає тактику, яка дозволить максимально уразити українську інфраструктуру, заявив ветеран російсько-української війни Олексій Гетман.

В ефірі "Київ 24", коментуючи нічну атаку РФ, він підкреслив, що крилаті ракети Україна збиває майже повністю, і, найімовірніше, їх використовують як відволікаючий маневр перед основним ударом балістичними ракетами.

відео дня

Для ефективного захисту від останніх потрібні комплекси Patriot, при цьому на одну балістичну ракету потрібно 3–4 перехоплення, яких в України недостатньо, уточнює він.

Гетман уточнив, що при використанні однієї ракети Patriot на одну балістичну ймовірність збиття становить близько 70%, тому частина ракет все ж досягає цілі.

З точки зору військових розрахунків, застосування більшої кількості перехоплень за один раз могло б відбити практично всі атаки, але ресурсів на це немає, і частина балістичних ракет все одно проривається, додав співрозмовник.

/ Главред

Як повідомляв Главред, 15 квітня в Росії зафіксували виліт стратегічної авіації, що могло свідчити про підготовку ракетного удару. За попередніми даними, з авіабази "Оленя" піднялися чотири літаки Ту-95МС.

У Києві тієї ж ночі пролунали вибухи. Найбільших руйнувань зазнали Подільський та Оболонський райони. Там пошкоджено житлові будинки, офісні приміщення, автомобілі, виникли пожежі.

Також під ударами опинилися Одеса, Харків, Дніпро та Черкаси. В Одесі — щонайменше 8 загиблих і 16 постраждалих. У Дніпрі є жертви та десятки поранених, у Харкові — влучання в житлові райони.

Масована атака Росії в ніч на 16 квітня доводить необхідність посилення тиску на агресора і виключає будь-яке пом'якшення санкцій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Про персону: Олексій Гетьман Олексій Гетьман (народився 19 квітня 1962 року в Києві) – український військовий експерт і аналітик, майор Збройних сил України у відставці. Ветеран російсько-української війни. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно коментує події війни на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах. У 2012 і 2014 роках брав участь у виборах до Верховної Ради, але народним депутатом не став.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред