Тягнули у підвал та щодня ґвалтували: ідентифіковані окупанти, які жорстоко знущались з українки

Правоохоронці встановили 3 російських окупантів, які постійно ґвалтували українку під час окупації Київщини.

Російські окупанти постійно ґвалтували одну жінку на Київщині / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Російські окупанти, які захопили територію Київщини у березні 2022 році, постійно ґвалтували налякану українку, яка проживала в одному з окупованих населених пунктів. Ворожі солдати завжди приходили утрьох та погрожували зброєю. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Спершу окупанти просто залякували мирне населення, ловили чоловіків та тих, хто брав участь в АТО. Ворожі солдати постійно вдиралися в усі приміщення та будинки місцевих жителів.

"Через 20 днів окупації російські військові, серед яких підозрювані, почали систематично вриватись на подвір’я приватного будинку, де проживали дві жінки та малолітня дівчинка. Робили це завжди в групах по три особи, склад яких постійно змінювався", - йдеться у повідомленні.

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Одну з жінок російські окупанти змушували йти до гаража, де постійно ґвалтували. Коли один знущався з українки інші двоє стояли на вулиці, щоб рідні та сусіди постраждалої не завадили окупанту.

Правоохоронці встановили 3 підозрюваних. Ними виявились окупанти з 37-ї окремої гвардійської мотострілецької Донської Будапештської Червоного прапор ордена Червоної Зірки бригади ЗС РФ (37 ОМСБр, в/ч 69647), яка дислокується у місті Кяхта в Бурятії. Серед зловмисників були уродженці Бурятії, Читинської та Іркутської областей РФ.

Російські окупанти постійно ґвалтували одну жінку на Київщині / Офіс генпрокурора

"Один з них за час окупації вчинив насильницькі дії сексуального характеру раз, другий вчиняв такі дії двічі, а третій – протягом тижня кожного дня", - йдеться у повідомленні.

Окупантам повідомили про підозру за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".

Раніше житель Козачої Лопані на Харківщині розповів, як окупанти знущалися з його сім’ї. Вони катували чоловіків, тримаючи їх у катівні по багато діб, і хотіли усі разом зґвалтувати дитину.

Нагадаємо, російські окупаційні війська залишили після себе на звільнених територіях України багато моторошних злочинів. Так, на Харківщині загарбники жорстоко познущалися з неповнолітньої дівчини та хлопця. Росіяни зґвалтували дівчинку та відрізали статеві органи підлітку, а потім стратили їх.

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