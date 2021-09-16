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Тука пояснив, навіщо Росії Чорне та Азовське моря

16 сентября 2021, 09:38

Азовське море – це внутрішнє озеро, а Чорне море зі стратегічної точки зору - не об'єкт. Для РФ це ідеологічне, а не економічне питання.

Георгій Тука
Георгій Тука / УНІАН

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука пояснив, навіщо Росії Чорне та Азовське моря.

За його словами, якщо подивитися на ту риторику, яка присутня на російських інформаційних каналах, то стане зрозуміло, що справа не у відсутності або наявності морського узбережжя.

"Передусім це питання, як вони вважають, історичного відновлення території Російської імперії, куди входять землі, які вони між собою називають "історичною Новоросією", - сказав Тука в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

Він додав, що "з точки зору економіки та геополітики Азовське море – це внутрішнє озеро, а Чорне море зі стратегічної точки зору – не об'єкт". Тука пояснив, що всі території, які перекриваються з боку Чорного моря, накриваються сучасними видами озброєнь з інших територій та акваторій.

"Для Росії це питання, в першу чергу, ідеологічне, а не економічне. А для нас, звичайно, це важливо", - додав він.

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Як повідомляв Главред, раніше капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах заявив, що рано чи пізно в Чорному морі може статися інцидент, що загрожує війною. Небезпечну ситуацію там створив президент Росії Володимир Путін.

"Обстріл" британського есмінця Defender в Чорному морі

23 червня росЗМІ повідомили, що біля берегів окупованого РФ Криму в Чорному морі співробітники прикордонної служби Федеральної Служби безпеки нібито зробили "попереджувальні" постріли в бік британського есмінця Defender.

ФСБшники відкривали вогонь біля мису Фіолент, оскільки есмінець "перетнув кордон РФ". Також з метою "попередження" за курсом Defender метнув бомби військовий літак Су-24М.

Російська сторона стверджує, що після таких заходів есмінець залишив кордони "територіального моря" РФ.

Пізніше в МЗС України та Міноборони Британії відреагували на заяву Росії про обстріл британського есмінця Defender. Росіяни, мабуть, стріляли "невидимими бомбами", оскільки британська сторона жодних атак не зафіксувала.

viber
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