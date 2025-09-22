Троє вбитих і руйнування: Зеленський очікує жорсткої реакції світу на атаку РФ

Рятувальна операція внаслідок нічного удару окупантів триває.

https://glavred.net/ukraine/troe-ubityh-i-razrusheniya-zelenskiy-ozhidaet-zhestkoy-reakcii-mira-na-ataku-rf-10700156.html Посилання скопійоване

Що відомо про наслідки нічних ударів РФ по Україні / Колаж: Главред, фото: ДСНС Київщини, ДСНС Харківщини

Що повідомив Зеленський:

У Запоріжжі триває розбір завалів

Вночі окупанти атакували одразу 7 областей України

Світові лідери мають сильно тиснути на РФ

У ніч на 22 вересня країна-агресорка Росія атакувала Україну дронами, а також скинула авіабомби на Запоріжжя. Як повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський, у місті продовжуються рятувальні роботи та розбір завалів.

"Керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі, по звичайних будинках. Пошкоджено 15 багатоповерхових і 10 приватних будинків. Станом на зараз відомо про трьох загиблих людей. Мої співчуття рідним і близьким", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Що відомо про наслідки атаки дронів

Під ударами дронів уночі були й Донеччина, Дніпровщина, Сумщина, Київщина, Харківщина та Херсонщина. Зеленський стверджує, що ворог випустив понад 140 безпілотників, частина з яких "Шахеди".

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

"У Сумах пошкодили підприємство, що виробляє хліб, школу та дитячий садочок. Одна людина поранена. Також є руйнування звичайної школи в Малотаранівці на Донеччині. Всюди, де потрібно, на місцях працюють наші служби", - додав президент.

Якої реакції від світу очікує Україна

Зеленський нагадав, що зараз починає роботу Генеральна Асамблея ООН. Світові лідери збираються в Нью-Йорку в той час як Росія вчетверте супроводжує цю подію вбивствами українців.

"Саме тому так важливо, щоб цей дипломатичний тиждень став результативним. Треба діяти, щоб вбивства та війна не ставали рутиною. Потрібен реально сильний тиск на Росію, нові спільні кроки всіх у світі, хто вважає, що міжнародне право повинно запрацювати знову. Європа, США, країни "сімки" та "двадцятки" – всі, хто має реальний вплив на Росію. Сильні санкції, сильний політичний тиск, відповідальність Росії за війну – все це потрібно. Все це буде", - підсумував він.

Що відомо про загрозу нового обстрілу України

Главред писав, що за даними моніторингових ресурсів, Росія готує новий масований повітряний удар по Україні найближчим часом. Про це свідчить характерна активність на частотах стратегічної авіації армії РФ.

"Є ознаки, що вказують на підготовку РФ до нанесення ракетного удару найближчим часом: відмічено комунікації пунктів управління стратегічної авіації ПКС РФ на бойовій частоті", - попереджають українців.

Атака на Україну 22 вересня - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 22 вересня російська армія спрямувала на місто щонайменше п'ять авіабомб. Окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури. Знищено та пошкоджено автомобіль, є жертви.

Цієї ночі Київщина також була під ударом БПЛА. Армія РФ атакувала мирні населені пункти області. Наслідки ворожої атаки зафіксовано в чотирьох районах.

Російські безпілотники атакували і Суми. У місті прогриміли три вибухи. Армія РФ атакувала підприємство та навчальний заклад, спалахнула пожежа. Поранення отримав чоловік.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред