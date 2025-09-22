Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Троє вбитих і руйнування: Зеленський очікує жорсткої реакції світу на атаку РФ

Анна Косик
22 вересня 2025, 10:16
202
Рятувальна операція внаслідок нічного удару окупантів триває.
последствия атаки РФ 22 сентября
Що відомо про наслідки нічних ударів РФ по Україні / Колаж: Главред, фото: ДСНС Київщини, ДСНС Харківщини

Що повідомив Зеленський:

  • У Запоріжжі триває розбір завалів
  • Вночі окупанти атакували одразу 7 областей України
  • Світові лідери мають сильно тиснути на РФ

У ніч на 22 вересня країна-агресорка Росія атакувала Україну дронами, а також скинула авіабомби на Запоріжжя. Як повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський, у місті продовжуються рятувальні роботи та розбір завалів.

"Керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі, по звичайних будинках. Пошкоджено 15 багатоповерхових і 10 приватних будинків. Станом на зараз відомо про трьох загиблих людей. Мої співчуття рідним і близьким", - йдеться у повідомленні.

відео дня

  • Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025
    Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025 Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025
    Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025 Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025
    Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025 Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025
    Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025 Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025
    Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025 Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025
    Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025 Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025
    Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025 Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025
    Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025 Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025
    Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025 Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025
    Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025 Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025
    Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025 Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025
    Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025 Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025
    Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025 Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025
    Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025 Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025
    Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025 Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025
    Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025 Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025
    Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025 Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025
    Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025 Фото: Запорізька ОВА, ДСНС
  • Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025
    Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025 Фото: Запорізька ОВА, ДСНС
  • Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025
    Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025 Фото: Запорізька ОВА, ДСНС
  • Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025
    Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025 Фото: Запорізька ОВА, ДСНС
  • Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025
    Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025 Фото: Запорізька ОВА, ДСНС
  • Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025
    Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025 Фото: Запорізька ОВА, ДСНС
  • Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025
    Удар по Запоріжжю 22 вересня 2025 Фото: Запорізька ОВА, ДСНС

Що відомо про наслідки атаки дронів

Під ударами дронів уночі були й Донеччина, Дніпровщина, Сумщина, Київщина, Харківщина та Херсонщина. Зеленський стверджує, що ворог випустив понад 140 безпілотників, частина з яких "Шахеди".

Троє вбитих і руйнування: Зеленський очікує жорсткої реакції світу на атаку РФ
Shahed-136 / Інфографіка: Главред

"У Сумах пошкодили підприємство, що виробляє хліб, школу та дитячий садочок. Одна людина поранена. Також є руйнування звичайної школи в Малотаранівці на Донеччині. Всюди, де потрібно, на місцях працюють наші служби", - додав президент.

Якої реакції від світу очікує Україна

Зеленський нагадав, що зараз починає роботу Генеральна Асамблея ООН. Світові лідери збираються в Нью-Йорку в той час як Росія вчетверте супроводжує цю подію вбивствами українців.

"Саме тому так важливо, щоб цей дипломатичний тиждень став результативним. Треба діяти, щоб вбивства та війна не ставали рутиною. Потрібен реально сильний тиск на Росію, нові спільні кроки всіх у світі, хто вважає, що міжнародне право повинно запрацювати знову. Європа, США, країни "сімки" та "двадцятки" – всі, хто має реальний вплив на Росію. Сильні санкції, сильний політичний тиск, відповідальність Росії за війну – все це потрібно. Все це буде", - підсумував він.

Що відомо про загрозу нового обстрілу України

Главред писав, що за даними моніторингових ресурсів, Росія готує новий масований повітряний удар по Україні найближчим часом. Про це свідчить характерна активність на частотах стратегічної авіації армії РФ.

"Є ознаки, що вказують на підготовку РФ до нанесення ракетного удару найближчим часом: відмічено комунікації пунктів управління стратегічної авіації ПКС РФ на бойовій частоті", - попереджають українців.

Атака на Україну 22 вересня - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 22 вересня російська армія спрямувала на місто щонайменше п'ять авіабомб. Окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури. Знищено та пошкоджено автомобіль, є жертви.

Цієї ночі Київщина також була під ударом БПЛА. Армія РФ атакувала мирні населені пункти області. Наслідки ворожої атаки зафіксовано в чотирьох районах.

Російські безпілотники атакували і Суми. У місті прогриміли три вибухи. Армія РФ атакувала підприємство та навчальний заклад, спалахнула пожежа. Поранення отримав чоловік.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Запоріжжя Володимир Зеленський авіабомба новини України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Троє вбитих і руйнування: Зеленський очікує жорсткої реакції світу на атаку РФ

Троє вбитих і руйнування: Зеленський очікує жорсткої реакції світу на атаку РФ

10:16Україна
Вперше в історії - ГУР спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка"

Вперше в історії - ГУР спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка"

08:56Війна
Київщина була під ударом БПЛА: пожежі в чотирьох районах, є поранений

Київщина була під ударом БПЛА: пожежі в чотирьох районах, є поранений

07:30Війна
Реклама

Популярне

Більше
Чи можна зрізати гілки дерев сусідів над своєю ділянкою - поставлено крапку в питанні

Чи можна зрізати гілки дерев сусідів над своєю ділянкою - поставлено крапку в питанні

Ніхто такого не очікував: що відбувається на дні Каховського водосховища

Ніхто такого не очікував: що відбувається на дні Каховського водосховища

"Автоматично зупинить Росію": Трамп розкрив свій план закінчення війни

"Автоматично зупинить Росію": Трамп розкрив свій план закінчення війни

Заморозки та -3 градуси: відомо, коли в Україні почнеться метеорологічна осінь

Заморозки та -3 градуси: відомо, коли в Україні почнеться метеорологічна осінь

Карта Deep State онлайн за 22 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

10:28

Дуже рідкісне в Україні: яке дівоче прізвище Олени Зеленської

10:25

Китайський гороскоп на завтра 23 вересня: Тиграм - складнощі, Козлам - стрес

10:24

"Горді": Оля Фреймут вперше за довгий час показала найменшу дочку

10:21

"Я сумував за тобою": Трамп вперше після конфлікту "засвітився" разом з Маском

10:21

Гнити не буде: чим обробити картоплю для зберіганняВідео

Путін веде РФ до прірви, група людей в його оточенні це зрозуміла і може здійснити переворот – НовакПутін веде РФ до прірви, група людей в його оточенні це зрозуміла і може здійснити переворот – Новак
10:19

Знав, що неминуче: в Агутіна трапилася трагедія в родині

10:16

Троє вбитих і руйнування: Зеленський очікує жорсткої реакції світу на атаку РФФото

10:12

Місяць "відкусив" частину Сонця: астрономи показали фото останнього затемнення 2025 рокуВідео

10:05

Гороскоп Таро на завтра 23 вересня: Овнам - обережність, Козерогам - духовність

Реклама
09:54

Ворог може втекти з частини Сумщини, щоб не потрапити в оточення - 225 ОШП

09:46

Ванна без смаку: 5 речей, які неприпустимі в стильному просторі

09:35

Осіннє рівнодення 22 вересня 2025 року: що можна і не можна робити

09:34

Лінія фронту в Україні стала цивілізаційним кордоном з КитаемПогляд

09:14

"Зганьбився і країну підвів": путініста Шамана назвали зрадником РФ

09:12

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 22 вересня (оновлюється)

08:56

Вперше в історії - ГУР спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка"Відео

08:48

"Панцир" ударив по своїх: у Краснодарському краї РФ ракета влучила в житловий будинок

08:39

Карта Deep State онлайн за 22 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:38

Джинси та біла футболка: як швидко зробити образ стильним

08:27

Як знаки зодіаку виявляють симпатію: 5 ознак того, що у вас хтось закоханий

Реклама
08:19

Гороскоп на завтра 23 вересня: Дівам - хороші новини, Скорпіонам - компліменти

08:10

У Гайтани в родині сталася трагедія

07:30

Київщина була під ударом БПЛА: пожежі в чотирьох районах, є пораненийФото

07:12

У Сумах прогриміли три вибухи, РФ вдарила "шахедами": що відомо про наслідкиВідео

07:10

Хто справжній власник кота: тільки найуважніші дадуть відповідь за 18 секунд

06:53

Чого чекати від ШІ через 30 років: учений дав невтішний прогноз

06:36

РФ скинула на Запоріжжя щонайменше п'ять авіабомб: спалахнули пожежі, є жертвиФото

06:23

Визнання Палестини: Китай готується очолити новий фронт проти СШАПогляд

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 10 секунд знайти сердечко

05:01

Потужний шторм накриває країну: усім варто готуватися до нової магнітної бурі

04:30

Дар Всесвіту: у трьох знаків зодіаку розпочнеться ера достатку 22 вересня

04:07

Все вирішиться швидше, ніж здається: розкрито деталі про сценарії закінчення війниВідео

03:30

Таємницю земного ядра розкрито: всередині виявлено невідомий компонент

01:57

Ударні дії на сході: Генштаб розкрив, які напрямки стали критичними для ворога

00:39

Зеленський зустрінеться з Трампом: президент розкрив важливі деталіВідео

00:23

"Бавовна" для еліти: у Криму окупанти скаржаться на приліт по санаторію "Форос"

21 вересня, неділя
23:08

Зальоти РФ у НАТО: експерт пояснив, до чого насправді готується Кремль

22:52

Буде напружений тиждень: Зеленський зробив нові заявиВідео

22:47

Максимальне задоволення: що робить щасливим кожен знак зодіаку

22:30

Все встало на паузу, окрім війниПогляд

Реклама
22:13

МІГи в Естонії: як це впливатиме на нашу війну?Погляд

22:12

Загроза стрімкого подорожчання євро: несподіваний прогноз щодо валютного курсу

22:06

Витримують будь-яку зиму: топ-5 вживаних авто з "бронею" проти корозії

21:27

Ніхто такого не очікував: що відбувається на дні Каховського водосховищаВідео

21:25

Арестович попався на фейкових зборах "на ЗСУ": скандальні деталі

20:55

Знову росіяни: НАТО підняло винищувачі для перехоплення несподіваного гостя

20:28

Чому кішки їдять траву: вчені назвали дивну причину

20:18

Toloka б'є з глибини: деталі про розумні підводні дрони з нейромережами та зарядом

19:51

Фінал у Токіо зупиняли двічі: чому лише одна українка здобула медаль

19:40

Україну накриє похолодання: якою буде погода найближчими днями

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове меню
Новини шоу бізнесу
ПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти