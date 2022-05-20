"Росія не така слабка": Данілов розповів, чи зможе Україна завершити війну у травні

Данілов розповів, чи зможе Україна завершити війну у травні/ Reuters, Facebook ООС

Думки про те, що Україна може завершити війну у травні – легковажні, адже Росія не така слабка, як нам би хотілося, вважає секретар РНБО Олексій Данілов.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Новое время", коментуючи слова низки експертів про можливе швидке закінчення війни. Данілов наголосив, що він схильний бути реалістом.

"Я хочу зауважити, що належу до тих людей, які чітко розуміють, що Росія не така слабка, як би нам хотілося. І ті люди, які кажуть, що війна закінчиться у травні, або через тиждень – легковажні",– наголосив секретар РНБО.

Він зазначив, що війна України проти Росії – це складний процес. І зараз для перемоги над ворогом нашій державі у першу чергу потрібна допомога зброєю від міжнародних партнерів – те, як швидко її надаватимуть і в яких кількостях, вплине на те, як швидко закінчиться війна. Проте, за словами Данілова, точно не йдеться про найближчі тижні.

Він зазначив, що російським окупантам зараз важко просуватися вглиб України. Проте в РФ є й інші способи воювати, крім наземних. Так, загарбники використовують проти України ракети, стратегічну авіацію і навіть флот, зокрема, підводні човни.

Данілов наголосив, що нашій державі потрібно мати проти цього всього певні види озброєння.

Раніше WSJ назвала п'ять сценаріїв наступного етапу війни в Україні. Москві не вдалося досягти своєї первісної мети – захопити Київ та повалити уряд України. Успіх "плану Б" Путіна також виглядає сумнівним.

Нагадаємо, вранці в п'ятницю, 20 березня, в Київській області та Києві пролунали потужні вибухи. Перед цим у столиці, області та багатьох інших областях України була оголошена повітряна тривога.

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