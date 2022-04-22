УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Три літаки, три вертольоти, дев'ять безпілотників": спікер українських ВПС розповів про нові втрати окупантів

22 квітня 2022, 08:27

За словами спікера українських ВПС Юрія Гната, у цілком конкретний день, у четвер 21 квітня, наші бійці, що називається, "замінусували" багато техніки ворога.

123
Спікер українських ВПС Юрій Гнат розповів про нові втрати окупантів / колаж фото Командування Повітряних сил

За минулий четвер, 21 квітня, бійці ЗСУ знищили 15 повітряних цілей російських агресорів. Про це повідомив речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат у Facebook.

"За підсумками доби 21 квітня уражено 15 повітряних цілей: 3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25); 3 вертольоти (два Мі-8 і один Ка-52); 9 БПЛА ОТР (Орлан-10)", - сказав він.

читайте такожЗСУ збили в Одеській області ворожий дрон "Орлан" за 120 тисяч доларів

Нагадаємо, раніше бійці з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" ЗСУ збили агресорський вертоліт Ка-52. Екіпаж ворожого літального засобу загинув на місці, йдеться в прес-центрі даної військової частини

"Ця ніч була надзвичайно результативною для одного з механізованих батальйонів 93-ї бригади "Холодний Яр". У його смузі відповідальності здійснив примусову посадку з подальшою "піджаркою" російський бойовий вертоліт Ка-52. Окупанти планували вражати техніку і живу силу холодноярців, проте наші воїни внесли корективи в їхні плани і відправили ворожих пілотів на концерт Кобзона", ‒ йдеться в тексті.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
viber
Повітряні Сили російське вторгнення новини України
Реклама
Популярне
Сонячне затемнення 30 квітня 2022: астролог розповіла, яких змін чекати всім знакам зодіакуСонячне затемнення 30 квітня 2022: астролог розповіла, яких змін чекати всім знакам зодіаку Страсний тиждень 2022 - коли пекти паски і фарбувати яйцяСтрасний тиждень 2022 - коли пекти паски і фарбувати яйця Путіна можуть відсторонити від влади або вбити: російський опозиціонер назвав вирішальний факторПутіна можуть відсторонити від влади або вбити: російський опозиціонер назвав вирішальний фактор Дитину ховали двічі: окупанти розстріляли 13-річного хлопчика, який намагався втекти від війниДитину ховали двічі: окупанти розстріляли 13-річного хлопчика, який намагався втекти від війни Україну в травні чекають небезпечні явища: готуємося до максимальної спеки і атаки смерчівУкраїну в травні чекають небезпечні явища: готуємося до максимальної спеки і атаки смерчів
Підтримайте Главред

Останні новини

08:27

"Три літаки, три вертольоти, дев'ять безпілотників": спікер українських ВПС розповів про нові втрати окупантів

08:00

З 300 вижили всього 60: ЗСУ розгромили батальйон окупантів, який тільки перекинули в Україну

07:41

Партизани ліквідували вже сотню окупантів у Мелітополі-мер міста

07:28

Два постріли - два вертольоти: ЗСУ елегантно знищили російські Ка-52 і Мі-8Відео

06:58

Битва за Донбас буде вирішальною: військовий експерт із США назвав три сценаріїВідео

Реклама
06:36

Не ображайте орків – грабують, ґвалтують і вбивають в Україні росіяниПогляд

06:33

Арестович помітив сигнал до закінчення війни на зустрічі Путіна з Шойгу

05:00

"Тваринний страх перед Путіним і Росією": Ілларіонов пояснив позицію Франції та Німеччини

04:27

Отруєння азотною кислотою: медики розповіли, як врятувати життя

03:50

"Це ще попереду": Ілларіонов пояснив, як росіяни будуть розплачуватися за війну Путіна

03:22

Україну в травні чекають небезпечні явища: готуємося до максимальної спеки і атаки смерчівВідео

02:47

Андрій Данилко розповів, чому засмутився через заборону на в'їзд до Росії на 50 роківВідео

02:15

Військовий експерт розповів, чому Путін відмовився штурмувати Азовсталь

01:41

Ця "банда" досі залишається дуже небезпечною: експерт закликав не недооцінювати армію Росії

01:05

Фінансовий гороскоп на тиждень 25 квітня - 1 травня: Левам - великі гроші, Рибам - везіння

00:56

Від борщів до бункера: голлівудський актор розповів про тривожну ніч в українському сховищіВідео

00:52

У США побачили ознаки підтримки збройних сил Росії з боку Китаю

00:51

Прикмети на 22 квітня: що не можна робити в Страсну п'ятницю і як уберегти будинок від бідиВідео

00:42

"Окупанти лише відтягують неминучість": головне з вечірнього звернення ЗеленськогоВідео

00:28

Великдень-2022: чому небезпечно відвідувати храми під час війни з Росією

Реклама
00:04

Загроза вибуху в літаку: у Варшаві екстрено закрили аеропорт

21 квітня, четвер
23:41

Загроза втрати Маріуполя відступила: Арестович розповів, чого злякалася РосіяВідео

23:24

Куди зник співак Губін: переїзд з Росії і страшна хвороба

23:21

Макрон звернувся до Росії через важку ситуацію в Маріуполі

23:12

"Вірила, що не існує таких грошей": Осадча звернулася до зірок ,які "ґвалтують Україну"Відео

23:09

"Вбивали людей для розваги": Зеленський розповів нові подробиці звірств окупантів під КиєвомВідео

23:01

Як перевірити яйця на свіжість: названо п'ять простих способів

22:51

Путін та Шойгу готували канцтабори для українців у Сибіру - РНБО

22:38

Розслідувачі злили в мережу фото, як Лавров з коханкою і Дерипаска з ескортницею їздили до Японії

22:16

"Провалились вхлам": терорист Гіркін висловився щодо повного провалу збройних сил РФВідео

22:12

Коханка Путіна знайшлася: Аліна Кабаєва з новим обличчям з'явилася в Москві

21:33

"Скоро ми переможемо": зірка збірної України з футболу розплакався перед журналістамиВідео

21:22

"Складне рішення" : в Єврораді пообіцяли Україні важке озброєння

21:14

Кровопускання: чиновники і олігархи з РФ гинуть сім'ями при загадкових обставинах

21:10

Астролог розповіла, коли війна в Україні закінчиться і буде підписаний мирний договірВідео

20:39

Шмигаль обговорив із Байденом нові санкції проти Росії

20:36

Кадиров пообіцяв Путіну вбити Зеленського - РНБОВідео

20:27

У російській глибинці згорів інститут, в якому розроблювали ракети "Іскандер"

20:22

"Святе сімейство": Молода дружина Макаревича показала ніжне фото з музикантом і новонародженим сином

20:04

Роман Цимбалюк. Путін поки не помер, а бариги вже з'явилися?Відеоблоги

Реклама
20:00

Нова розмова орків: в ОРДЛО окупанти використовують чоловіків, як рабів

20:00

Постріл у себе: що означатиме ядерний удар Росії по Україні

19:53

Довжиною в 300 метрів: з'явилися супутникові знімки величезної братської могили під МаріуполемВідео

19:36

Путін влаштував ідеальний шторм: чому масова мобілізація доб'є РосіюПогляд

19:28

Неймовірне везіння і удача в грошах в травні: хто зі знаків буде притягувати до себе щастя магнітом

18:58

Тіла розкидало на кілометри: під Житомиром чоловік вмить втратив сім'ю від удару двох авіабомб РФВідео

18:29

Битва за Маріуполь – чому Путін відмовився від штурму заводу АзовстальПогляд

18:04

У Маріуполі окупанти просто зараз бомблять територію АзовсталіВідео

17:35

Чому війна в Україні для Росії закінчиться крахом держави і революцієюПогляд

17:24

Надя Дорофєєва вперше розповіла про розлучення з Дантесом, а він побажав їй знайти своє коханняВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти