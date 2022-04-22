"Три літаки, три вертольоти, дев'ять безпілотників": спікер українських ВПС розповів про нові втрати окупантів

За словами спікера українських ВПС Юрія Гната, у цілком конкретний день, у четвер 21 квітня, наші бійці, що називається, "замінусували" багато техніки ворога.
За минулий четвер, 21 квітня, бійці ЗСУ знищили 15 повітряних цілей російських агресорів. Про це повідомив речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат у Facebook.
"За підсумками доби 21 квітня уражено 15 повітряних цілей: 3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25); 3 вертольоти (два Мі-8 і один Ка-52); 9 БПЛА ОТР (Орлан-10)", - сказав він.
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Нагадаємо, раніше бійці з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" ЗСУ збили агресорський вертоліт Ка-52. Екіпаж ворожого літального засобу загинув на місці, йдеться в прес-центрі даної військової частини
"Ця ніч була надзвичайно результативною для одного з механізованих батальйонів 93-ї бригади "Холодний Яр". У його смузі відповідальності здійснив примусову посадку з подальшою "піджаркою" російський бойовий вертоліт Ка-52. Окупанти планували вражати техніку і живу силу холодноярців, проте наші воїни внесли корективи в їхні плани і відправили ворожих пілотів на концерт Кобзона", ‒ йдеться в тексті.
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