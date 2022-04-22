"Три літаки, три вертольоти, дев'ять безпілотників": спікер українських ВПС розповів про нові втрати окупантів

Спікер українських ВПС Юрій Гнат розповів про нові втрати окупантів / колаж фото Командування Повітряних сил

За минулий четвер, 21 квітня, бійці ЗСУ знищили 15 повітряних цілей російських агресорів. Про це повідомив речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат у Facebook.

"За підсумками доби 21 квітня уражено 15 повітряних цілей: 3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25); 3 вертольоти (два Мі-8 і один Ка-52); 9 БПЛА ОТР (Орлан-10)", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше бійці з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" ЗСУ збили агресорський вертоліт Ка-52. Екіпаж ворожого літального засобу загинув на місці, йдеться в прес-центрі даної військової частини

"Ця ніч була надзвичайно результативною для одного з механізованих батальйонів 93-ї бригади "Холодний Яр". У його смузі відповідальності здійснив примусову посадку з подальшою "піджаркою" російський бойовий вертоліт Ка-52. Окупанти планували вражати техніку і живу силу холодноярців, проте наші воїни внесли корективи в їхні плани і відправили ворожих пілотів на концерт Кобзона", ‒ йдеться в тексті.

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