Грузія приєднується до всіх запроваджених проти РФ міжнародних санкцій

Саломе Зурабішвілі / Фото Reuters

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що країна приєднується до всіх міжнародних санкцій, запроваджених проти Російської Федерації через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Грузинська сторона також підтримує всі міжнародні резолюції, які стосуються підтримки Української держави. Про це Зурабішвілі розповіла в ефірі каналу CNN.

"Ми беремо участь у всіх міжнародних фінансових санкціях проти РФ, і це дійсно вже щось означає для нашого фінансового сектора", - сказала глава держави.

Зазначимо, 25 лютого (на другий день вторгнення Росії в Україну) прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що його країна не приєднається до фінансових та економічних санкцій, які країни Заходу масово запровадили проти Росії за її військову агресію проти України.

Як повідомляв Главред, Росія передислокує частину своїх сил з окупованих районів Грузії для посилення наступу на Україну. До 2000 російських бойовиків були реорганізовані в три батальйонні тактичні групи.

Санкції проти Росії

29 березня стало відомо, що США та союзники планують запровадити нові санкції проти секторів російської економіки, які відіграють вирішальне значення у підтримці її вторгнення в Україну. Метою є ланцюги поставок.

Як заявив профільний заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо в ході виступу в Лондоні, розширення санкцій повинно було спрямоване на підрив "здатності Кремля управляти своєю військовою машиною".

Тим часом президент Володимир Зеленський підкреслив, що переговори України з Росією про припинення вогню не вплинуть на скасування міжнародних санкцій, введених проти країни-агресора.

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