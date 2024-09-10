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Три рівні захисту підстанцій, податки і блекаут взимку: головне з пресконференції Шмигаля

Яна Ставська
10 вересня 2024, 14:30оновлено 10 вересня, 15:28
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Премʼєр прокоментував як підвищення податків, так і транспортування нафти угорською компанією. Главред зібрав найголовніше.
Три рівні захисту підстанцій, податки і блекаут взимку: головне з пресконференції Шмигаля
Шмигаль дав пресконференцію 10 вересня - головне / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

На пресконференції у вівторок, 10 вересня, очільник Кабміну Денис Шмигаль розповів про будівництво трьох рівнів захисту підстанцій Укренерго від ударів Росії, підвищення податків і ситуацію зі світлом взимку.

Про що говорив Шмигаль у розмові з журналістами — читайте у матеріалі нижче. Главред зібрав найголовніше.

"Зиму точно пройдемо" — що буде зі світлом

Шмигаль наголосив, що 85% енергообʼєктів уже захищено. Цю зиму у сенсі відключень електроенергії Україна "точно пройде".

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Персональну відповідальність за захист несуть керівництво Енергоатома і міністр енергетики Герман Галущенко, підкреслив премʼєр.

"Хочу процитувати нашого президента, який запропонував не робити піару на питаннях енергетики. І це дуже важливо. Сьогодні ніхто не може сказати про 4 години, 16, або зовсім без відключень. Тому що росіяни мають свої плани терористичні - знищення нашої енергоінфраструктури, продовження своєї геноцидної політики, ми до цього готуємось. Розуміємо, як проходити цю зиму. Ми точно її пройдемо разом об'єднані, підготовлені до цієї зими", — сказав Шмигаль.

Україна оснастить 22 підстанції Укренерго третім рівнем захисту від ракет і дронів

Агентство з відновлення розпочало будівництво третього рівня захисту на 22 підстанціях Укренерго, заявив очільник уряду.

"Це надзвичайно коштовний проєкт — наближається до сотні мільярдів гривень… З третім рівнем захисту ми працюємо, але це поки що — експеримент. Він потребуватиме трохи довшого часу: як для створення будівництва, так і для розуміння, що цей рівень захисту справді на 100% працює і захищає від будь-якого ураження будь-яким засобами, які є у розпорядженні росіян", — пояснив він.

Ці рівні захисту потрібні не тільки для захисту енергообʼєктів, а й інших, до прикладу захисту виробництва під час війни.

Оптимізм щодо 500 мільярдів гривень для війська

Шмигаль назвав три параметри, які пояснюють стриманий оптимізм Кабміну щодо знаходження 500 мільярдів гривень на фінансування Сил оборони:

  • Перевиконання плану зі збору податків і платежів. За словами премʼєра, ідеться про 75 мільярдів гривень.
  • Заощадження 64 мільярдів гривень щодо обслуговування зовнішнього боргу.
  • Внутрішні запозичення 220 мільярдів гривень, що вже прописано у проєкті до змін бюджету.

Запозичення у банках дозволило трохи зменшити податковий тиск щодо збільшення податків, вважає Шмигаль.

Однак премʼєр допускає "помірну емісію" та підтверджує необхідність зростання податків загалом.

"Ми це робимо і партнери про це просять — збільшити податки. Це наша відповідальність — фінансувати армію. І ми маємо це робити", — зазначив він.

Україна не проти транзиту нафти угорською компанією

Премʼєр зазначив, що Україна не проти транзиту паливного продукту угорською компанією. Мовляв, компанії, які підписали відповідну угоду, таким чином виконують зобовʼязання України у рамках угоди про асоціацію.

Деталі цієї угоди між компаніями Шмигалю не відомі.

Нагадаємо, угорська енергетична компанія Mol Nyrt уклала угоду, яка забезпечить безперервне постачання російської нафти через трубопровід, що проходить через територію України. Ця новина з'явилася після того, як Україна фактично заборонила "Лукойлу" використовувати її як транзитну країну у відповідь на російське вторгнення.

Мор риби у річці Сейм і загроза для Десни

Премʼєр пояснив, що річку Сейм забруднив відходами російський цукровий завод у місті Тьоткіно.

Це призвело до зниження кисню у річці і мору риби. Проте Україна зі свого боку здійснює заходи щодо очищення водойми "активним мулом" і відбору мертвої риби.

На зараз небезпек ні для Десни, ні для прикордоння Чернігівської області немає, запевняє очільник уряду.

Рішення про зміни в уряді ухвалювали депутати зі "Слуги народу"

Рішення щодо зміни міністрів ухвалювала "Слуга народу". Ішлося про не про претензії, а про підвищення ефективності, зазначив Шмигаль.

"Я як премʼєр-міністр за поданням фракції вносив ці кандидатури. З кожним із кандидатів у нас була не одна розмова. Ми формували стратегію того, як будемо рухатися далі. Це відповідь на питання, чи формував я кадрову політику", — відповів очільник уряду.

У кадрових змінах Кабміну ішлося не про "претензії", а про "підвищення ефективності", "зміну напрямків і пріоритетів", зауважив він.

Читайте про це докладніше у нашому матеріалі: Рада підтримала призначення нових міністрів. Хто вони?

Чи буде індексація пенсій у 2025 році

Денис Шмигаль наголосив, що попри третій рік повномасштабної війни індексація пенсій у 2025 році відбудеться.

"Завдяки фінансовій підтримці ми зберегли всі соціальні виплати. Всі соцвиплати, пенсії платяться. І так буде продовжуватись... Всі індексації були проведені в березні 2023-го, в березні 2024-го і будуть проведені в березні 2025 року стосовно пенсій", – заявив Шмигаль.

З 1 травня пенсійні виплати для тих, хто отримував не більш ніж 10 тисяч гривень, зросли на 300 гривень (для пенсіонерів 70-74 років), на 456 гривень (для одержувачів 75-79 років) і для 579 (громадян віком 80 років і більше).

Україна не буде співпрацювати з Росією щодо поставок газу і нафти

Кабмін не залучений до переговорів щодо продовження угоди з Росією про транзит її газу й нафти, запевнив Шмигаль.

"Ми готові виконувати нашу угоду про асоціацію, але ми не готові і не будемо співпрацювати з Росією (щодо транспортування нафти й газу, — Главред) і не будемо продовжувати з ними", — висловився він.

Премʼєр додав, що він у переговорах участі не бере.

"Я у перемовинах участі не беру. Впевнений, що станом на сьогодні щодо продовження транзиту російського газу немає. Можливо, є перемовини на рівні європейських країн з кимось іще, хто міг би постачати газ. Сьогодні український уряд не залучений до перемовин щодо транзиту російського газу чи нафти", — сказав Шмигаль.

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