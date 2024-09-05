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Рада підтримала призначення нових міністрів. Хто вони?

Яна Ставська
5 вересня 2024, 18:08
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Рада підтримала призначення кандидатів від Зеленського на низку міністерських посад. Главред розбирався, хто ці всі люди.
Рада підтримала призначення нових міністрів. Хто вони?
У Кабміні - великі зміни, подробиці на Главреді / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Як й анонсувалося у ЗМІ протягом останніх днів, у четвер, 5 вересня, Рада розглянула і підтримала нові кандидатури на посади очільників низки міністерств. Цьому передувала зустріч президента Володимира Зеленського з фракцією, на якій він наполягав прийняти його концепцію щодо змін в уряді.

Необхідність змін в уряді Зеленський пояснював підготовкою до "надзвичайно важливої осені".

Кулеба більше не міністр, Верещук перейшла з Кабміну в ОП. Новий очільник МЗС

Звільнення Дмитра Кулеби, як і звільнення Ірини Верещук, парламент підтримав тільки з другого разу. При цьому у ЗМІ ходили чутки, що відставку Кулеби планували давно — усе закінчилося неспроможністю його міністерства переконати Захід дозволити ЗСУ бити далекобійним озброєнням углиб Росії.

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Та й сам Кулеба, за словами депутатів, на засідання Ради не зʼявився.

Верещук же "перекинули" в Офіс президента, про що повідомила сама ексміністерка.

На місце Кулеби призначили його першого заступника Андрія Сибігу. У самого Сибіги - тривала дипломатична карʼєра починаючи з 1997 року.

До свого приходу в МЗС у квітні 2024 року працював у Офісі президента — був заступником керівника Андрія Єрмака.

Рада підтримала призначення нових міністрів. Хто вони?
Хто такий Андрій Сибіга - новий очільник МЗС? / Фото: УНІАН

На місце Малюськи — Стефанішина

Ще однією ключовою зміною в Кабміні є призначення на пост міністерки юстиції Ольги Стефанішиної. Судячи з титрування у ЗМІ, її посада суміщатиме водночас і її "старі" дипломатичні обовʼязки з питань євроінтеграції.

Стефанішина працювала у Міністерстві юстиції ще за часів Януковича, коли відомство очолювала одіозна Олена Лукаш.

Нова міністерка юстиції фігурує у корупційній справі Лукаш. Їм інкримінують службове підроблення та розтрату майна, зловживаючи службовим становищем.

Рада підтримала призначення нових міністрів. Хто вони?
Ольга Стефанішина / Фото: УНІАН

У Мінкульту зʼявився міністр - ним став досвідчений дипломат

5 вересня Рада також погодила призначення нового міністра культури Миколу Точицького. До цього він працював заступником Єрмака.

Точицький за фахом - дипломат.

Мінкульт був без фактичного міністра з липня 2023 року. Після відставки Олександра Ткаченка обовʼязки голови відомства виконував Ростислав Карандєєв.

Рада підтримала призначення нових міністрів. Хто вони?
Микола Точицький / Фото: УНІАН

Як пояснював голова фракції "СН" Давид Арахамія днем раніше, від міністерства на чолі з Точицьким чекатимуть посилення боротьби з російською дезінформацію. Для цього уряду і Раді, власне, і знадобився професійний дипломат на чолі культурного відомства.

Микола Точицький починав свою кар’єру як аташе. Був консулом, постійним представником України при Раді Європи, послом України у Бельгії та Люксембургу. До квітня 2024 року був заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Оновлення Кабміну. Інші призначення

Крім того, Верховна Рада також погодила низку інших призначень в уряді.

  • Віцепремʼєр з відновлення - міністр розвитку громад і територій України — Олексій Кулеба.
  • Міністр молоді і спорту — Матвій Бідний.

До цього він був тимчасово виконувачем обовʼязків міністра.

  • Мінекології — Світлана Гринчук.

У 2022 році працювала заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції. З 2023 року була директором Офісу підтримки реформ при Міненерго, з 5 вересня 2023 року - заступник міністра енергетики України.

  • Міністерка у справах ветеранів — Наталя Калмикова.

Була заступницею міністра оборони (до 2024 року); ексдиректорка Українського ветеранського фонду, волонтерка.

  • Глава Мінстратегрому — Герман Сметанін.

Раніше він був гендиректором "Укроборонпрому".

  • В. о.глави Укроборонпрому — Олег Гуляк.

З 1 липня 2024 року Гуляк працював радником гендиректора "Укроборонпрому" з питань військового співробітництва, відповідаючи за зміцнення зв'язків компанії із Силами оборони.

До цього з 2021 року Гуляк був командувачем Сил логістики ЗСУ, поки його в лютому 2024-го не звільнив президент.

  • Міністр аграрної політики — Віталій Коваль.

До сьогодні Коваль очолював Фонд державного майна, куди перейшов працювати після чотирьох років на посаді голови Рівненської ОВА.

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