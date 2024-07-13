Три черги одночасно: з'явився графік відключень електроенергії на 14 липня

У неділю, 14 липня, висока ймовірність застосування світло-сірих зон, попередили в ДТЕК.

https://glavred.net/ukraine/tri-ocheredi-odnovremenno-poyavilsya-grafik-otklyucheniy-elektroenergii-na-14-iyulya-10580537.html Посилання скопійоване

З'явився графік відключень електроенергії на 14 липня / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/Pexels, Pixabay/Counselling

Дві черги відключень електричної енергії діятимуть в Україні в неділю з 7:00 до 15:00.

В інший час застосовуватимуться одночасно три черги відключень. Про це йдеться в повідомленні національної енергетичної компанії "Укренерго" в Telegram.

"Завтра, 14 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом усієї доби. З 7:00 до 15:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень. В інші години діятимуть три черги відключень одночасно", - зазначається в повідомленні.

відео дня

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

"Київ, Київська область, Одеська область, Донецька область, Дніпропетровська область: висока вірогідність застосування світло-сірих зон відключень з 00:00 до 07:00 та з 15:00 до кінця доби", - уточнили в компанії ДТЕК.

Що відомо про відключення в Україні

Як уточнювали в "Укренерго", споживачі кожної області, що не належать до переліку об'єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг або груп:

застосування обмежень до трьох черг означає, що електрики одночасно не буде приблизно у половини споживачів;

чотири черги - обмеження одночасно до 70% споживачів у кожній області протягом певного періоду.

Інформацію про графіки відключень у кожному регіоні слід дивитися на сайтах обленерго або на їхніх сторінках у соцмережах.

Відключення електроенергії - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що обласні енергопостачальні компанії застосовуватимуть три черги відключень. Зазначається, що до 14:00 застосовуються обмеження обсягом двох черг одночасно.

Нагадаємо, в Укренерго попередили, що ситуація в українській енергосистемі буде найважчою в середині літа цього року . Через спеку зросте споживання, тому щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати.

Главред писав, що в Києві відключення світла будуть тривалішими, ніж в інших великих містах і регіонах. Насамперед пов'язано з великою кількістю об'єктів критичної інфраструктури, яка потребує електроенергії навіть у період відключень світла.

/ Инфографика: Главред

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред