Три обстріли за ніч: окупанти вдарили з "Градів" і важкої артилерії по Дніпропетровщині

Вночі окупанти обстріляли Нікополь / Фото t.me/dnipropetrovskaODA

У середу, 28 вересня, російська окупаційна армія обстріляла Дніпропетровську область. Загарбники тричі за ніч вдарили з реактивних систем залпового вогню Град і важкої артилерії по мирних жителях Нікопольського району.

Як повідомив в Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, в Нікополі отримали пошкодження більше 10 багатоповерхових і приватних будинків, ліцей, зупинка транспорту, газопровід і 6 ліній електропередач.

Обстріли зафіксовані в Марганецькій громаді / Фото t.me/dnipropetrovskaODA

Без електроенергії залишилися близько 8 тис. домоволодінь у Нікополі. Аварійні бригади енергетиків приступлять до роботи, щойно мине загроза нових обстрілів.

Також обстріли зафіксовані в Марганецькій громаді. На місці рятувальники і поліція, наслідки атаки з'ясовуються. За попередніми даними, ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук в Telegram зазначив, що в Нікополі внаслідок обстрілу сталася пожежа в приватному будинку на площі близько 200 кв. метрів.

"Одну господарську споруду знищено. Обстрілом понівечено будівлю ліцею, п'ятиповерхівку, понад 10 приватних будинків, зупинку, газопроводи. Перебиті лінії електропередач, внаслідок чого майже 8 тисяч домогосподарств залишилися без світла", – повідомив Лукашук.

Як повідомляв Главред, 26 вересня російські загарбники завдали ракетний удар по місту Первомайський на Харківщині. В результаті загинула 15-річна дівчина.

Раніше РФ завдала потужного ракетного удару по Запоріжжю. Постраждали люди, також зруйнована цивільна інфраструктура.

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