Мінус винищувач, БПЛА і 58 окупантів: ЗСУ вдарили по путінській армії на Півдні

ЗСУ знищують окупантів на Півдні / Фото Facebook/okPivden

За добу 27 вересня захисники України завдали понад дві з половиною сотні ударів по ворожих позиціях на південному напрямку та ліквідували щонайменше 58 російських окупантів.

Як йдеться у зведенні оперативного командування Південь у Facebook, українська авіація впродовж доби 5 разів вдарила по ворогу, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали 250 вогневих завдань, вразивши, зокрема, контрольно-спостережний пункт та склад з боєприпасами у Бериславському районі Херсонської області.

Протягом доби втрати росіян склали:

58 окупантів;

1 штурмовик Су-25;

1 безпілотник типу "Орлан-10";

1 танк;

7 одиниць автомобільної техніки.

Решта втрат ворога ще уточнюються. Зазначається, що ситуація на південних рубежах напружена і динамічна, але залишається під контролем української армії.

"Ворог не має істотних змін у складі і положенні діючих підрозділів, але намагається підтягувати резерви по кримському напрямку", – йдеться у зведенні.

Як повідомляв Главред, Збройні Сили України знищили ворожу баржу і чотири склади з боєприпасами в Херсонській області.

25 вересня Збройні Сили України знищили російський штурмовик Су-25, вертоліт Мі-8 і п'ять складів з боєприпасами на південному напрямку.

24 вересня українська авіація та артилерія потужно атакувала російських окупантів на південному напрямку. Захисники України знищили десятки одиниць живої сили і техніки противника.

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