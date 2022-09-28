Мінус винищувач, БПЛА і 58 окупантів: ЗСУ вдарили по путінській армії на Півдні

Ситуація на південному напрямку напружена, але залишається під контролем української армії. Ворог намагається підтягувати резерви по кримському напрямку.
За добу 27 вересня захисники України завдали понад дві з половиною сотні ударів по ворожих позиціях на південному напрямку та ліквідували щонайменше 58 російських окупантів.
Як йдеться у зведенні оперативного командування Південь у Facebook, українська авіація впродовж доби 5 разів вдарила по ворогу, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали 250 вогневих завдань, вразивши, зокрема, контрольно-спостережний пункт та склад з боєприпасами у Бериславському районі Херсонської області.
Протягом доби втрати росіян склали:
- 58 окупантів;
- 1 штурмовик Су-25;
- 1 безпілотник типу "Орлан-10";
- 1 танк;
- 7 одиниць автомобільної техніки.
Решта втрат ворога ще уточнюються. Зазначається, що ситуація на південних рубежах напружена і динамічна, але залишається під контролем української армії.
"Ворог не має істотних змін у складі і положенні діючих підрозділів, але намагається підтягувати резерви по кримському напрямку", – йдеться у зведенні.
Як повідомляв Главред, Збройні Сили України знищили ворожу баржу і чотири склади з боєприпасами в Херсонській області.
25 вересня Збройні Сили України знищили російський штурмовик Су-25, вертоліт Мі-8 і п'ять складів з боєприпасами на південному напрямку.
24 вересня українська авіація та артилерія потужно атакувала російських окупантів на південному напрямку. Захисники України знищили десятки одиниць живої сили і техніки противника.
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