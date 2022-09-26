РФ обстріляла ракетами Харківщину: загинула 15-річна дівчина

РФ обстріляла ракетами Харківщину/ Фото ілюстративне: Telegram Синєгубов, УНІАН

Російські загарбники здійснили ракетний удар по місті Первомайський на Харківщині вдень у понеділок, 26 жовтня.

Внаслідок цього загинула дитина – 15-річна дівчина. Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, від ракетного удару в Первомайському загинула дівчина 15 років. Російські окупанти підступно вдень завдали удару по цивільній інфраструктурі. Ще одне дитяче життя обірвали ці нелюди", – йдеться у повідомленні.

За даними голови Харківської ОВА, окупанти вдарили у місті по об’єкту цивільної інфраструктури. Крім цього, є пошкодження критичної інфраструктури і повністю зруйновано два приватні будинки.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України виявила ще одну катівню російських загарбників, де вони знущалися над українцями – у селі Липці на деокупованій Харківщині. Катівню окупанти облаштували у приміщенні, де на той час розташовувалася так звана "народна міліція лнр". В’язнів після знущань вивозили в РФ.

Нагадаємо, у Харківській області бійці підрозділу 102 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Івано-Франківської області під час наступу захопили в полон військовослужбовців Росгвардії. Окупанти РФ потрапили в полон в результаті декількох годин стрілецьких боїв.

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