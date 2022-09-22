РФ завдала потужного ракетного удару по Запоріжжю: є жертви та руйнування

Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю / Facebook/DSNSZP

В результаті ракетного удару РФ по Запоріжжю постраждали люди, також зруйнована цивільна інфраструктура, повідомляє секретар міської ради Заропожья Анатолій Куртєв.

"Від сьогоднішніх обстрілів руйнувань зазнала цивільна інфраструктура. На місцях вже працюють відповідні служби. На жаль, постраждали люди. Деталі пізніше", - нгапісал він в Telegram.

Ворог почав обстрілювати Запоріжжя близько 07.30 ранку. У ряді районів видно стовпи диму, пропала електроенергія, є перебої з Інтернетом, повідомляють жителі.

У Запоріжжі в результаті ракетного удару, нанесеного російськими окупантами, загинула одна людина, ще п'ятеро отримали поранення, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в Telegram.

"Ворог вранці завдав ракетного удару по обласному центру. Знову мішенню окупанта стали об'єкти інфраструктури. Руйнувань зазнали житлові будинки навколо. За попередньою інформацією, відомо про одного загиблого. Вічна пам'ять і співчуття рідним і близьким. П'ятеро поранені. Інформація уточнюється", - написав Старух.

У свою чергу заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко уточнив, що російські окупаційні війська випустили 9 ракет по Запоріжжю, одна з них потрапила в готель, під завалами залишаються люди, рятувальники працюють на місці.

"Дев'ять ракет накрили Запоріжжя і передмістя. Російські нелюди випустили ракету в готель в Центральному парку. Там суттєві руйнування, люди залишаються під завалами. Рятувальники працюють над розбором завалів і звільненням людей", - написав Тимошенко в Telegram.

Крім цього окупанти потрапили в електричну підстанцію. В результаті південні громади Запорізького району без електроенергії, крім цього є попадання в телевежу.

"Екстрені служби працюють над тим, щоб якомога швидше усунути наслідки", - зазначив Тимошенко.

Удар по Кривому Рогу

Нагадаємо, 14 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Кривий Ріг сімома крилатими ракетами х-22 з літаків стратегічної авіації.

За даними голови Дніпропетровської обласної Військової адміністрації Валентина Резніченка, ворог влучив по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури міста.

Голова ОВВА додав, що попередньо, обійшлося без постраждалих, але кілька районів Кривого Рогу залишилися без води. Працюють аварійні служби та рятувальники. Проводиться ліквація наслідків руйнувань.

Рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від одного до майже двох метрів.

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